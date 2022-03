Un risueño Archie asiste a su primer acto oficial con sus padres los duques de Sussex

Loading the player...

La primera parte del viaje de los Duques de Sussex por África está a punto de terminar. Sin embargo, para cerrar esta etapa, el príncipe Harry y Meghan Markle han querido ceder todo el protagonismo a su hijo Archie, nacido el pasado 6 de mayo, llevándole a su primer acto oficial, un entrañable encuentro con el arzobispo Desmond Tutu. El niño llegó al acto en brazos de su madre y se se mostró de lo más risueño. Vestido con un peto de rayas azules celeste de H&M, una camiseta blanca y unos simpáticos calcetines, el bebé Sussex no paró de reír en todo momento, ante la orgullosa mirada de sus padres.

Para este encuentro con el pequeño Windsor, que ya tiene cuatro meses, su madre ha optado por un vestido estampado en blanco y azul y ha recogido su pelo en un moño bajo, quizá para que Archie no se entretuviera jugueteando con los mechones de Meghan. Aunque no se sabía en qué acto en concreto aparecería Archie, fuentes consultadas por HELLO!, la edición británica de ¡HOLA!, afirmaron que los Duques sí que querían que Archie participase en el programa de alguna manera.

Una vez dentro de la fundación del arzobispo, el pequeño Archie conquistó a todos. Sentado en el regazo de su madre se mostró muy tranquilo y atento mientras sus padres conversaban con el arzobispo Tutu y su hija Thandeka. Además, también hemos podido ver a los Duques en su faceta más paternal, muy pendientes del niño e, incluso, Meghan meciéndole sobre su regazo o limpiándole la saliba con una muselina azul. En ningún momento se mostró asustadizo ante las cámaras algo que su padre achacó a que "ya está acostumbrado".

Aunque esta es la primera vez que vemos a Archie en una compromiso oficial, no es la primera vez que le vemos en Sudáfrica. El pasado lunes, se produjeron las primeras imágenes del bebé a su llegada al aeropuerto en un vuelo nocturno de la compañía British Airways que salió de Londres con destino Ciudad del Cabo. Fue entonces cuando vimos el gorrito blanco con borla, que recordó a Harry de Inglaterra 34 años después.

El encuentro de los Duques con el arzobispo Tutu ha sido de lo más significativo. Fue en 2015 cuando el religioso y el príncipe Harry se vieron por primera vez. En aquella ocasión, el nieto de Isabel II reconoció los servicios que había prestado a comunidades del Reino Unido en favor de la paz y la reconciliación internacional.

Desmond Tutu se hizo muy popular en la década de los años ochenta por su lucha contra el Apartheid. Fue el primer sudafricano negro en ser elegido y ordenado como arzobispo anglicano de Ciudad del Cabo. Su labor fue reconocida en 1984 cuando recibió el Premio Nobel de la Paz.

Tras esta reunión, las agendas de los Sussex se han separado. Ha sido entonces cuando hemos tenido la oportunidad de ver a la Duquesa en su primer acto en solitario, que le ha llevado a la bolsa de Woodstock, donde ha conocido a empresarias y emprendedoras en el campo de la tecnología. Más tarde conocerá la labor de Mothers2mothers, una organización que forma y capacita a mujeres con VIH. Para esta ocasión, la Duquesa se ha cambiado de ropa y ha elegido un jumpsuit negro sin mangas, con escote pico, y unos grandes pendientes dorados.

A partir de este jueves, la gira continuará solo para el hijo de Carlos de Inglaterra que viajará a Botsuana, Angola y Malaui, mientras su mujer y su hijo, Archie se quedan en Sudáfrica. El Príncipe se reencontrará con ellos en Johannesburgo (Sudáfrica) el 1 de octubre. Un día más tarde pondrán fin a este histórico viaje y regresarán a Reino Unido.

