Una princesa de altos vuelos: Ingrid Alexandra de Noruega salta al vacío con el uniforme militar

Día emocionante para Ingrid Alexandra de Noruega en su visita a las Fuerzas Armadas del país nórdico. La Princesa se desplazaba hasta la localidad de Rena para tener un encuentro con la llamada Tropa de cazadores, comprobando in situ con atención cómo trabaja este comando especial del ejército. Ni corta ni perezosa, la hija de Haakon y Mette-Marit se ha enfundado el uniforme reglamentario durante su estancia en el lugar, participando además en algunas maniobras que son pura adrenalina. La joven de 17 años, que en enero cumplirá la mayoría de edad, se atrevía nada menos que a lanzarse al vacío desde lo alto de una torre para simular un salto en paracaídas. Un jornada para el recuerdo que este cuerpo militar ha querido regalar a la protagonista con motivo de su Confirmación, que tuvo lugar en 2019 pero no había podido celebrarse hasta ahora por las restricciones de la pandemia ¿Quieres ver las mejores imágenes de Ingrid Alexandra en acción? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

