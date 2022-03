¿Seguirá Ingrid Alexandra de Noruega los pasos de Elisabeth de Bélgica y recibirá formación militar?

Ingrid Alexandra de Noruega vive una jornada muy especial ya que ha cumplido 18 años este viernes. Un hecho muy significativo para ella y para la Corona ya que supone un paso al frente en sus labores institucionales y en su camino hacia el lugar que un día ocupará: el trono de Noruega. Este 21 de enero comienza una nueva etapa para la que será la primera soberana del país escandinavo por derecho propio en seis siglos. La primogénita del príncipe Haakon y la princesa Mette-Maritt forma parte de la nueva generación de princesas que se están preparando a fondo para el nuevo rumbo institucional que va a tomar su vida y no duda en seguir los pasos marcados por sus predecesoras y completar su formación en todos los aspectos, lo que incluye también el castrense. En los últimos meses la Princesa se ha interesado y ha querido conocer más de cerca el día a día de Fuerzas Armadas de su país, de las que, cuando sea Reina, será comandante suprema.

Ingrid Alexandra de Noruega da un paso más en su camino al trono pocos días antes de cumplir 18 años

Ingrid Alexandra de Noruega celebrará su mayoría de edad con tres importantes visitas institucionales

Ingrid Alexandra de Noruega podría seguir en el futuro la estela de su abuelo y de su padre recibiendo instrucción militar, una decisión que tendrá que tomar ella misma, en España corre a cargo del Gobierno. Así lo hizo en su día Victoria de Suecia, quien en 2003 entró en el ejército para hacer el servicio militar, tres semanas de duro entrenamiento en las que fue tratada como a una soldado más junto a sus 50 compañeros en un cuartel del sur de Estocolmo. Ella fue la primera princesa en recibir formación castrense, pero no ha sido la única, recientemente, Elisabeth de Bélgica también lo ha hecho y el pasado verano completó su primer año en la Real Academia Militar de Bruselas.

No sabemos si la nieta de los reyes Harald y Silvia optará por tomar formación militar, hay muchas razones a favor de que la Princesa reciba este tipo de instrucción, la más importante es que convertirá en comandante suprema por lo que es bueno que dirija una institución que conozca y de la que forma parte. Y parece que no es algo que le desagrade ya que han llamado la atención sus últimas visitas al Ejército y la manera en la que se ha desenvuelto en las mismas. El pasado mes de noviembre la Princesa se desplazaba hasta la localidad de Rena, una pequeña ciudad al este de Noruega, para tener un encuentro con la Tropa de cazadores, comprobando in situ cómo trabaja este cuerpo militar. Se trataba de un regalo que este comando especial del ejército le había regalado con motivo de su Confirmación, que tuvo lugar en 2019 pero no había podido llevarse a cabo hasta ese momento debido a las restricciones impuestas por la pandemia. La Princesa heredera se enfundó el uniforme reglamentario y participó en algunas maniobras. Llena valor y coraje no tuvo miedo a la hora de lanzarse al vacío desde lo alto de una torre de salto para simular un salto en paracaídas.

En diciembre, ataviada con el característico mono verde, casco, el pelo recogido y muy decidida, Ingrid Alexandra de Noruega visitó la base de Bodø, al norte del país, para conocerla más de cerca y recorrer parte del territorio desde un caza. No dudó en subirse en un F-16, de nuevo demostró una gran valentía, seguridad y aplomo. En ambas ocasiones, se vislumbraba en ella una mezcla de nervios y emoción, la joven no borraba la sonrisa de su rostro, por lo que se puede intuir que es una experiencia que no le importaría volver a repetir, no sabemos si así lo decidirá y recibirá su formación castrense, pero sí que los militares honrarán a la Princesa heredera con un saludo desde todas las estaciones del país a las 12 horas con 21 disparos, para conmemorar el día de su 18 cumpleaños.

