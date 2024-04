Los 3.000 mails de la 'entrevista de la venganza', al descubierto: así se defendió de la polémica con Diana de Gales el periodista implicado

Han pasado casi tres décadas desde que el periodista Martin Bashir hizo la entrevista de la venganza de Diana de Gales en la que la princesa reconoció la infidelidad de su marido ante una audiencia millonaria. Aunque una investigación dictaminó que el presentador consiguió que la Princesa se sentara a hablar de su vida mediante engaños, ahora ha salido a la luz un correo electrónico de hace cuatro años, cuando se comenzó a indagar el asunto, en el que Bashir se defendió de estas acusaciones alegando racismo, clasismo y celos profesionales.

La entrevista del siglo escondía malas prácticas periodísticas, tal y como denunció un documental emitido por la ITV y después se comprobó con la pertinente investigación. Mediante irregularidades y mentiras se consiguió que la princesa Diana hablara y dijera lo que dijo. El periodista Andy Webb quiere conocer más detalles, pues considera que los ejecutivos de la BBC podían haber estado más al tanto de lo que admitieron en su momento o que se ocultó información y pruebas. La justicia ordenó a finales de 2023 que la cadena británica hiciera públicos más de 3.000 correos electrónicos relacionados con Bashir.

Gracias a esta desclasificación, se ha visto que Bashir se defendió de las acusaciones alegando en uno de esos correos electrónicos que había cierta “irritación” en la emisora de televisión y recelos por parte de sus colegas porque “un inmigrante de segunda generación de clase trabajadora no blanca tuviera la temeridad de entrar en un Palacio Real y hacer una entrevista”. Además, Bashir también cuenta que los documentos falsificados que se usaron para convencer a la Princesa no influyeron en su decisión y que no habría habido tanta polémica si la entrevista la hubiese hecho otro periodista mítico de la cadena.

También asegura que había sido elogiado por el equipo de la Princesa por no conceder entrevistas sobre el programa. “Desde que regresé a Reino Unido en 2015 y me reincorporé a la BBC en 2016, el personal de la Oficina del Príncipe de Gales [en aquellos años Carlos de Inglaterra] ha expresado su gratitud por haber rechazado todas las solicitudes para hablar de la entrevista” (...) Como estoy seguro que comprenderán, las palabras de la difunta princesa se han utilizado para atacar a los miembros de la Familia Reañ, en particular al príncipe de Gales, algo que nunca quise hacer”, asegura Bashir en esos correos.

Bashir dejó definitivamente la BBC (su último puesto fue corresponsal de asuntos religiosos) en abril de 2021 alegando motivos de salud tras sufrir complicaciones derivadas de la Covid. Un mes después, un informe concluyó que la BBC encubrió el “comportamiento engañoso” de Bashir para conseguir la entrevista de 1995 y provocó una disculpa por parte de la corporación y la promesa de no volver a emitirla jamás.

Para el hermano de Diana, el conde Spencer, estos documentos revelados significan que la BBC está ocultando revelaciones potencialmente explosivas y ha acusado a los ejecutivos de la cadena de ocultar la poco ética conducta de Bashir para conseguir la que es su entrevista más famosa. Bashir usó extractos bancarios falsificados y mintió diciendo que el servicio de inteligencia había intervenido teléfonos y colocado micrófonos ocultos, todo ello para ganarse la confianza de la Princesa.

