Así han estado los duques de Sussex 'presentes' en la gala de los Globos de Oro

Pocos se han librado de las ácidas bromas de Jo Koy, el presentador de la gala de los Globos de Oro, ni siquiera los duques de Sussex, que no se encontraban entre el público para poder ver su reacción ante los chistes. La alfombra roja no contó con la pareja de royals, ahora también una de las más mediáticas de Estados Unidos, pero sí han estado presentes en el irónico monólogo con el que el maestro de ceremonias inauguró la famosa antesala de los Oscar.

La nominación de The Crown como mejor serie permitió al cómico introducir una clara alabanza al trabajo interpretativo de Imelda Staunton en la piel de Isabel II en las últimas temporadas, que terminó en un dardo al Príncipe Harry: "Qué maravillosa estuvo Imelda Staunton en The Crown, ¿no estaba fantástica? Su retrato de la Reina fue tan bueno que el príncipe Harry la llamó y le pidió dinero".

Como sucede en este tipo de monólogos, al chiste le faltaba el doble tirabuzón y llegó después de una especie de disculpa por la magnitud de la broma. "Como he dicho, no he escrito nada de esto. ¡Esta broma no era mía!", se excusó Jo Koy antes de un segundo comentario en clave de humor sobre los trabajos de la pareja en Netflix, la misma plataforma en la que se emite The Crown: "El príncipe Harry y Meghan seguirán cobrando millones de dólares por hacer absolutamente nada. ¡Y eso solo a cuenta de Netflix!".

Los duques de Sussex tienen un contrato millonario con Netflix para crear proyectos audiovisuales a través de su fundación Archewell. Entre ellos se encuentra el exitoso documental Harry y Meghan donde cuentan cómo vivieron su salida de la casa real británica, además de mostrar momentos inéditos de su vida familiar en California. También estrenaron el pasado verano Heart of Invictus, otro documental en el que también participa el príncipe Harry que, en este caso, versa sobre los Juegos Invictus que él mismo fundó y en los que anualmente compiten veteranos de guerra.

Los actores y actrices de Hollywood saben que hace falta mucha cintura para encajar los ácidos comentarios de los maestros ceremonias de los premios del cine y no pocas veces los comentarios vertidos han acabado en polémica e, incluso, en la vergonzosa agresión de Will Smith al presentador de los Oscar, Chris Rock. No es ni mucho menos habitual llegar a las manos, pero sí lo es que en ocasiones el gesto de los aludidos no sea precisamente de complacencia.

Harry y Meghan no estaban en la gala para observarlos en ese momento y las bromas de Jo Koy no fueron la única ocasión en las que el público se acordó de ellos. Cuando el elenco de Suits subió al escenario a entregar uno de los galardones, fue inevitable no pensar en la duquesa de Sussex, que interpretaba a la abogada Rachel Zane en la famosa serie. La pregunta era obligada: ¿por qué no está Meghan Markle?. "No tenemos su número. Simplemente no lo tenemos, así que... Ella verá. Seguro que está feliz de vernos aquí", así resolvió el misterio Gina Torres, otra de las protagonistas y también invitada a la gran boda de los Sussex en Windsor en mayo de 2018.

