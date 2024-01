Los protagonistas de 'Suits' revelan la razón por la que Meghan no fue invitada a la reunión de los Globos de Oro

La ceremonia de entrega de los Globos de Oro nos ha dejado una serie de momentos únicos: besos de película, románticos posados, icónicos looks y una inesperada reunión, la protagonizada por los actores de la serie Suits, la ficción en la que se dio a conocer Meghan Markle antes de convertirse en la mujer del príncipe Harry y a quien no pudimos ver en este esperado reencuentro, ya que como reveló la actriz Gina Torres durante su paso por la alfombra roja no tienen el número de teléfono de la duquesa de Sussex.

Fue precisamente Marc Malkin, periodista de la revista estadounidense Variety, quien al ver a Patrick J. Adams, Gina Torres, Sarah Rafferty y Gabriel Macht llegar juntos a esta entrega de premios no dudó el preguntarles a que se debía esta grata sorpresa. "¡Reunión de Suits! ¡Dondequiera que mire, hay una estrella de Suits! ¿Planearon esto? ¿Están todos enviándose mensajes de texto?" dijo el entrevistador dirigiéndose a los actores. "¡Sí, nuestro grupo de WhatsApp es una locura en este momento!" respondía feliz la actriz Gina Torres.

Sin embargo, la ausencia de Meghan no pasó desapercibida, por lo que el periodista no dudo en preguntar porque no se había unido a ellas la duquesa de Sussex. "No tenemos su número. Simplemente no lo tenemos, así que... Ella verá. Seguro que está feliz de vernos aquí" afirmaba Gina. Considerando que Torres fue una de las invitadas a la boda de Meghan Markle con el príncipe Harry su revelación fue, sin lugar a dudas, una auténtica gran sorpresa.

A pesar de que la serie tocó a su fin en 2019, su emisión completa en Netflix a lo largo del 2023 la han convertido de nuevo en todo un bombazo, de ahí que los organizadores de los Globo de Oro vieran una oportunidad única para invitar al elenco a presentar el premio a la mejor serie dramática de la televisión (que se llevó Succession), sin imaginar, que la ausencia de Meghan se convertiría en una de "las comidillas" de la alfombra roja.

La duquesa de Sussex siempre ha expresado el gran orgullo que supuso para ella formar parte de Suits, aunque en esta ocasión no haya estado presente junto a los que un día fueron sus compañeros de rodaje. "Fue fantástico trabajar en 'Suits' con un gran reparto y un gran equipo. Nos lo pasamos muy bien. Estuve durante siete temporadas, que es mucho" afirmaba recientemente Meghan, quien daba vida en la serie de abogados a la asistente legal Rachel Zane.

Además, la duquesa de Sussex también se pronunciaba sobre el gran éxito cosechado por la serie tres años después de su emisión. "Es difícil encontrar un show en el que puedas ver tantos episodios en estos días, por lo que puede tener que ver. Los buenos show son eternos", afirmaba la mujer del príncipe Harry