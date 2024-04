De Meghan Markle a la princesa de Gales, ¿qué 'royal' gasta más en ropa y complementos?

Llevamos solo cuatro días desde que diéramos la bienvenida al 2024 y las tradiciones llaman a nuestra puerta tras celebrar las campanadas de Nochevieja. Una de estas es conocer cuál es el gasto que tienen las royals en ropa y complementos. Por ejemplo, hace una semana, varias publicaciones debatían sobre cuánto había invertido durante 2023 la princesa de Gales en sus look, precisamente, en un año significativo para la Casa Real británica con la coronación del rey Carlos III. Sin embargo, ha llegado el momento de aportar nuevas cifras a estos cálculos a través del estudio de la web especializada en moda y realeza UFO No More. En ella, se publica un listado sobre la inversión que han tenido las mujeres de la realeza durante los últimos 12 meses para formar sus estilismos. Un balance que tiene una única ‘ganadora’ y en la que no faltan la reina Letizia, Meghan Markle, la princesa de Gales o Mary de Dinamarca.

VER GALERÍA

El fenómeno de la reina Letizia

En este listado, se han analizado los armarios de 19 royals y se enumeran sus gastos según aquellas prendas identificadas, así como su precio exacto o aproximado a través de modelos similares. Como es habitual en este ranking, también figura doña Letizia que ocupa el 12º puesto frente al 14º que ocupó con sus inversiones en 2022. En 2023, la Reina nos ha fascinado con elegantes diseños como su vestido de escote asimétrico de Carolina Herrera que lució en los Premios Princesa de Asturias. En total, se estipula que ha incorporado a su armario 162 nuevas piezas, 15 no identificadas y un gasto total de 58.890,64 euros (lo que hace una media de 460,’8 euros por pieza).

VER GALERÍA

La princesa de Gales, en tercer lugar a pocos puestos de Meghan Markle

Segundo año para Kate Middleton como princesa de Gales y, a la vez, segundo año en el que ocupa el tercer puesto de este listado. La esposa del príncipe Guillermo, que ha dado un giro a su imagen definiendo en los últimos meses su imagen a través de conjuntos de chaqueta y pantalón, ha estrenado 135 piezas, ocho de ellas no identificadas. Esto traducido en cifras supone una inversión total de 110.859,32 euros. Cifra que se aleja considerablemente de los 196.219,33 euros que se atribuyen a la segunda clasificada, Eugenia de York. Por su parte, Meghan Markle, que lideró este ránking en 2018, se sitúa en la 6ª posición con un armario de novedades valorado en 97.342,53 euros.

VER GALERÍA

-Los fabulosos 15 looks de la princesa de Gales con los que nos impactó en 2023

Un primer de cabeza que no varía

Lo que sí ya parece una tradición en este listado es el primer puesto. Si en el análisis sobre el año 2022 triunfó Kate Middleton; un año después, lo hizo Charlene de Mónaco. Esta última, y de forma consecutiva, vuelve a situarse en cabeza como la royal que más invierte en moda. En su caso, la esposa del príncipe Alberto ha estrenado 155 piezas de las cuales 18 no han sido identificadas. En total, ha invertido 371.821,71 euros, lo que supone un precio medio por estreno de 2.974,57 euros.

VER GALERÍA

Ranking final

Listado total del gasto de las royals en 2023: 1. Charlene de Monaco (371.821,71 euros), 2. Eugenia de York (196.219,33 euros), 3. Princesa de Gales (110.859,32 euros), 4. Beatriz de York (108.053,98 euros), 5. María Teresa de Luxemburgo (106.405,44 euros), 6. Meghan Markle (97.342,53 euros), 7. Duquesa de Edimburgo (96.731,01 euros), 8. Olympia de Grecia (81.147,11 euros), 9. Sofia de Suecia (74.027,60 euros), 10. Marie Chantal de Grecia (72.485,42 euros), 11. Victoria de Suecia (60.853,88 euros), 12. Reina Letizia (58.890,64 euros), 13. Máxima de Países Bajos (51.696,21 euros), 14. Matilde de Bélgica (51.607,36 euros), 15. Mette-Marit de Noruega (45.960,87 euros), 16. Mary de Dinamarca (45.338,74 euros), 17. Magdalena de Suecia (44.601,89 euros) 18. Stéphanie de Luxemburgo (25.736,62 euros) y 19. Marie de Dinamarca (13.145,07 euros).

Loading the player...

Haz click para ver ‘El Armario de Meghan Markle’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!