Globos de Oro 2024: dónde ver las series galardonadas

La 81ª edición de los Globos de Oro, celebrada en la madrugada del pasado domingo en Los Ángeles, consagró a las series Succession (HBO), The Bear (Disney +) y Bronca (Netflix) como las más relevantes del panorama televisivo en 2023, otorgándolas diez de las once estatuillas que entrega la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood a las mejores producciones de televisión.

Succession

Creada por Jesse Armstrong y producida por HBO, la ficción fue galardonada, por tercera vez consecutiva, como la mejor serie dramática del año. Además, Sarah Snook y Kieran Culkin se alzaron con los premios a mejor actriz y actor protagonistas y Matthew Macfadyen hizo lo propio en la nominación de reparto. Sin duda, la cuarta y última temporada de la serie que narra la historia de la familia Roy y su lucha por mantenerse al frente de la empresa multinacional de medios, Waystar RoyCo, ha certificado su éxito mundial consiguiendo ser la serie más premiada de la noche con cuatro estatuillas.

The Bear

Por su parte, la segunda temporada de The Bear, disponible en España a través de Disney+, no perdonó esta vez y se llevó el premio a la mejor serie de comedia de 2023. La actriz Ayo Edebiri y la nueva ilusión de Rosalía, Jeremy Allen White, que ya ganó el pasado año, se hicieron también con las estatuillas de mejores actores protagonistas, logrando que la comedia que narra las emocionantes situaciones que se viven en la cocina de un restaurante aspirante a ganar una estrella Michelín cerrase la gala con 3 premios en su bagaje particular. The Bear se impuso en las votaciones a series muy reconocidas como Ted Lasso, Jury Duty o Colegio Abbott.

Bronca

El galardón a la mejor miniserie de 2023 se lo llevó Bronca, una producción de Netflix dirigida por Lee Sung Jin, que se erigió como ganadora por delante de La luz que no puedes ver, Fargo, Fellow Travelers y Cocina con química. La miniserie cuenta cómo, en un pequeño incidente de tráfico, un contratista frustrado y una empresaria infeliz se enfrentan en un conflicto que desencadena una trama apasionante. Steven Yeun y Ali Wong, los dos protagonistas, fueron galardonados con los premios al mejor actor y mejor actriz de miniserie.

The Crown

En la categoría de mejor interpretación secundaria de televisión, Elizabeth Debicki se convirtió en la excepción de la noche tras ser la única galardonada que no pertenecía a ninguna de las otras tres series premiadas. La actriz que interpreta el papel de Diana de Gales en las dos últimas temporadas de The Crown recibió la prestigiosa estatuilla de manos de la anterior ganadora, Julia Garner, quien en 2022 quedó por delante de ella con su actuación en la serie Ozark.