¿Cómo vive un británico la coronación de Carlos III? Hugh Elliott, embajador del Reino Unido en España, nos lo cuenta

El próximo 6 de mayo se celebrará la coronación del rey Carlos III, soberano británico desde el pasado septiembre, una ceremonia de la máxima relevancia institucional que tendrá lugar en la Abadía de Westminster con un protocolo que se remonta al año 1066 y que no se celebra desde 1953, cuando fue coronada Isabel II. En Londres, especialmente en torno a la abadía y al palacio de Buckingham, ya está todo listo y la ciudad comienza a blindarse para recibir a jefes de Estado y mandatarios extranjeros de todo el mundo. ¿Cómo viven los británicos un acontecimiento histórico que supone para ellos el gran evento real del año? Hugh Elliott, embajador del Reino Unido en España, nos recibe en plena cuenta atrás para la coronacion y nos cuenta que no hay nervios, pero sí mucha curiosidad. Repasamos con él, entre otras cosas, los desafíos que afronta Carlos III como soberano y cómo se explica la fascinación que despierta la Familia Real británica a nivel mundial.

¿Qué supone esta ceremonia de coronación en la vida de Carlos III, el eterno heredero de Europa?

Es la culminación de siete décadas de preparación y el comienzo de una nueva época como nuestro monarca, supone un momento fantástico, generacional e histórico. Pongamos la palabra que queramos: es un momento muy importante para Carlos III, un momento realmente espléndido.

Carlos III recoge el testigo de Isabel II, una soberana icónica, global y transgeneracional, ¿qué desafíos afronta como nuevo soberano? ¿Cuál es su contexto?

En los funerales de Isabel II, el año pasado, pudimos ver el enorme afecto que se le tenía por su servicio tan largo, pues Carlos III ha tenido un servicio igual de largo durante todos estos años de preparación. Sus desafíos como monarca, son nuestros desafíos como país, ese es el papel del rey, encapsular la realidad de la sociedad. Hay retos internacionales, ya que él también es el rey de de 14 países, es el jefe de la Commonwealth, tiene un papel sumamente internacional. Por otro lado, todos sabemos de su preocupación por el medio ambiente y los riesgos del cambio climático porque él trabajó en ello mucho antes de que se pusiera de moda y ese seguirá siendo un gran reto. Por otro lado, están los retos sociales e internos del país, estamos en momentos complicados, hay presiones sobre el coste de vida y si miras la agenda del rey en la web del Palacio, hay muchísimas visitas a organizaciones que se preocupan por los más desfavorecidos, por los que necesitan ayuda. Veo un enorme enfoque solidario, hay retos a pequeña escala y otros a gran escala. Sus retos, son nuestros retos.

A la ceremonia de coronación de Isabel II en 1953 no asistieron otros reyes y reinas extranjeros, pero muchos ya han confirmado la presencia en la coronación de Carlos III, ¿a qué se debe este cambio? ¿Qué mensaje manda el nuevo Rey con este gesto?

No creo que se trate de un mensaje, muchas cosas han cambiado desde 1953. Han pasado 70 años, yo creo que es normal que, en un contexto diferente, después de tanto, haya algunos cambios. No tiene más intriga.

Y la presencia de las casas reales, hoy por hoy, es una realidad.

Es totalmente normal y será, por ejemplo, la presencia del rey Felipe y la reina Letizia, una parte fantástica.

¿Cómo consigue la Casa Real y el Gobierno británico para da actualidad a una ceremonia que se remonta a 1066?

Sí, son muchos años, desde 1066, es verdad. Yo miro el fin de semana en su conjunto: la ceremonia está llena de tradición y se percibe el peso de los años en la simbología de ese momento, pero el domingo tenemos el Big Lunch (el gran almuerzo), es muy británico y se trata de juntar a la gente en comunidad, una celebración de los vínculos sociales. Lo mismo ocurre el lunes, lo llamamos The Big Help Out, que se centra en la solidaridad y el voluntariado. Los británicos tenemos esta costumbre de asociarnos a organizaciones benéficas por diferentes motivos y es poner el enfoque en ese trabajo solidario. Y también habrá un gran concierto con estrellas del pop muy conocidas, así que la combinación entre tradición, solidaridad, y modernidad hará pasar un fin de semana estupendo.

¿Y de festejar?

De festejar.

¿Cómo ha conseguido la Familia Real británica tener un alcance a nivel mundial?

Son muchos años de trabajo, de enorme constancia y de representar el servicio público, tanto la difunta majestad la reina Isabel, como el actual Carlos III, son siete décadas de preparación, él tenía cuatro años cuando su madre fue coronada. Por otro lado son personas, son seres humanos y eso nos genera interés, creo que eso es lo que nos fascina un poco.

El duque de Norfolk, organizador de esta coronación, dijo lo siguiente durante los funerales de Isabel II: "Los acontecimientos de los últimos días son un recordatorio de la fortaleza de nuestro sistema de gobierno, que en muchos sentidos es la envidia del mundo". Es evidente que tenéis la certeza de ser los mejores organizando este tipo de acontecimientos. ¿Cómo lo conseguís?

Bueno, los mejores no, las comparaciones siempre son odiosas, pero se nos da bien, ¿no? El resultado es espectacular, es verdad, pero el secreto es el de siempre: muchísimo trabajo y preparación por parte de muchísimas personas con empeño, esfuerzo y profesionalidad para que tengamos un momento reluciente. Es el esfuerzo de acercar la institución al pueblo, de mostrar una monarquía moderna, tanto por parte del rey Carlos como del actual príncipe de Gales. Son cercanos y sale bien, no sé muy bien porque, pero el resultado es muy bonito.

¿Por qué cree que, fuera del Reino Unido, nos fascina tanto la familia Windsor?

Sin duda, somos, como España, una monarquía parlamentaria y hay todo tipo de opiniones en el país, pero el pueblo siente una gran cercanía. Yo creo que se respeta el trabajo, la cercanía y las personas que trabajan con esa enorme solidaridad hacia su pueblo. Eso es lo que se aprecia más que anda, pero luego hay fascinación por los símbolos, es un mundo fascinante que atrae e interesa siempre. Es tan diferente a la vida cotidiana de todo el mundo, que tiene interés.

¿Cómo se traduce esta fascinación mundial para los intereses del Reino Unido?

Es cierto que esa atracción se traslada en muchísima actividad y actividad económica de diferente índole, empezando por el turismo. Yo he vivido muchos años en Londres y para llegar a mi trabajo te tienes que dar codazos de tantísimos turistas que van a ver el Palacio de Buckingham, que está muy cerca de Ministerio de Exteriores. O la mismísima Torre de Londres, donde se guardan las joyas de la Corona, recibe más 13 millones de visitas al año. Entonces ese interés s se transforma en muchísima actividad que genera, por supuesto, beneficios económicos. No lo miremos como una ecuación, pero crea equilibro y una fortaleza que sostiene la gran aceptación y popularidad que tenemos.

¿Cómo es la relación entre las monarquías del Reino Unido y España? ¿Cómo han sido los encuentros entre Felipe VI y Carlos III?

La relación es muy cercana, yo estuve en partes de esa visita, estaba entonces trabajando en Londres y se percibe un enorme afecto de parte de nuestra monarquía por la monarquía española y viceversa. El rey Carlos ha visitado muchas veces España a lo largo de su vida estuvo con la reina consorte en Madrid y en Sevilla el año 2011. El Rey Felipe y la Reina Letizia han visitado Reino Unido en numerosas ocasiones en los últimos años. En noviembre del año pasado estuvo el rey Felipe para el 135 aniversario de la Cámara de Comercio Española en Londres y se reunió con el rey Carlos y ahora está reaccionando. Le invitó a venir a España. Yo creo que es una relación muy fluida, muy amistosa y muy cercana.

¿Cómo vive un británico esta ceremonia? ¿Con nervios?

Es una buena pregunta, con nervios no porque no tengo que organizarla (risas). Nosotros haremos una gran fiesta en Madrid, una gran celebración. Se vive también con desconocimiento porque la inmensa mayoría nunca hemos vivido una coronación, hay algunas excepciones, pero la gran mayoría de nosotros no lo hemos visto. Han pasado 70 años desde la última, entonces con mucha ilusión.