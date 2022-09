Isabel II saldrá por última vez de Buckingham este miércoles en un cortejo fúnebre: la agenda de la Familia Real

Tras pasar la noche en el Bow Room del Palacio de Buckingham, los restos mortales de Isabel II se trasladan hoy a Westminster Hall, donde quedará abierta la capilla ardiente durante los próximos días (hasta el 19 de septiembre que será su funeral de Estado). De este modo los británicos podrán decir adiós a la que durante más de siete décadas ha sido su Reina, a la que ya están rindiendo homenajes desde el mismo momento en el que se conoció la noticia de su fallecimiento el 8 de septiembre en el castillo de Balmoral (Escocia) a los 96 años. A continuación detallamos la agenda que la Familia Real británica tiene este miércoles 14 de septiembre.

-El féretro de Isabel II, hecho de roble, será adornado con la Corona Imperial de Estado, junto con una corona de flores, en el Palacio de Buckingham. El Decano de las Capillas Reales rezará en presencia del rey Carlos III, la reina consorte Camilla así como otros miembros de los Windsor.

-A las 14:22 horas (15:22 hora española), los restos mortales de la monarca serán trasladados al Palacio de Westminster en un cortejo fúnebre encabezado por Carlos III. Junto al monarca estarán sus dos hijos, el príncipe de Gales y el duque de Sussex; sus hermanos; Peter Philips, hijo de la princesa Ana; el duque de Gloucester y el conde de Snowdon, hijo de la princesa Margarita y por tanto sobrino de Isabel II. La reina Camilla, la princesa de Gales y Sophie de Wessex harán el recorrido en coche.

-El ataúd será portado en un carro de combate con el primer Batallón de Guardias de Granaderos, al que seguirán el Rey y los miembros de la Familia Real. Durante la procesión caminarán en completo silencio y no habrá música pero la Artillería Real de Caballería sí disparará cañones desde Hyde Park y el Big Ben sonará. El recorrido pasa por Queen's Gardens, The Mall, Horse Guards y Horse Guards Arch, Whitehall, Parliament Street, Parliament Square y New Palace Yard.

-Los restos mortales de la monarca llegarán a la puerta norte de Westminster Hall, Palacio de Westminster, a las 15.00 horas (16.00 horas en España). El Arzobispo de Canterbury conducirá un breve servicio asistido por el reverendo Dr. David Hoyle, Decano de Westminster al que asistirán miembros de la Familia Real, incluidos los que no participan en el cortejo fúnebre. Una vez que finalice ese servicio, Carlos III y la reina Camilla regresarán en coche a Buckingham junto con otras personas de los Windsor.

- A las 17:00 horas (las 18:00 horas en España) comenzará la capilla ardiente, que estará abierta durante todo el día hasta las 5:00 horas (6:00 horas en España) del próximo lunes, día del funeral de estado. Conocida como Operación Pluma, se prevé la asistencia de cerca de un millón de personas que esperarán durante horas para poder presentar sus respetos, unas 3.000 personas por hora. La primera en entrar será Vanessa Nathakumaran, una señora de 56 años de Harrow que hace cola desde el lunes.

-El féretro se colocará en un catafalco cubierto con el Estandarte Real, el orbe y el cetro. Estará custodiado por diferentes soldados de la Guardia personal del soberano, la División doméstica o los conocidos popularmente como Beefeaters y encargados de la vigilancia de la Torre de Londres.

