Un funeral para la historia: estas son las Casas Reales y los líderes mundiales que darán el último adiós a Isabel II

El próximo lunes, 19 de septiembre, Londres se convertirá por un día en el epicentro del planeta y todas las miradas estarán puestas sobre la capital británica. Es en esa fecha, a las 12:00 horas del mediodía, cuando se celebrará el multitudinario funeral de Estado por Isabel II en la Abadía de Westminster. El impacto global que ha supuesto el fallecimiento de la Reina quedará perfectamente retratado en esa jornada, cuando veamos desfilar al extraordinario número de asistentes que tienen previsto asistir al último adiós a la soberana.

Foto a foto: la pompa con la que el rey Carlos comienza su reinado

VER GALERÍA

Será por tanto la mayor concentración de líderes mundiales de la última década, concretamente desde la que se produjo en Johannesburgo (Sudáfrica) en diciembre de 2013 por la despedida a Nelson Mandela. A partir de aquí, ¿quiénes son los principales nombres que engrosan esa lista de personalidades que acudirán a las exequias por la monarca? Se calcula una cifra de unos dos mil asistentes y muchos de ellos ya han confirmado su presencia, por lo que se espera contar con prácticamente todas las Casas Reales tanto europeas como las principales fuera del Viejo Continente.

Los miembros de la realeza que estarán en el sepelio

Procedentes de distintos rincones del planeta, los monarquías tienen asegurada su representación al igual que las instituciones gubernamentales por medio de los jefes de Estado, primeros ministros, presidentes y otras figuras clave de la vida pública. Por parte de España, los reyes Felipe y Letizia estarán en un acto donde también podremos ver a don Juan Carlos y doña Sofía a título personal tras la invitación que han recibido de los Windsor, tal y como se conocía ayer por la tarde.

El féretro de Isabel II llega hoy a Londres: los actos de la Familia Real británica este martes

VER GALERÍA

No faltarán tampoco el príncipe Alberto y Charlene de Mónaco, Guillermo y Máxima de Holanda, Felipe y Matilda de Bélgica, Carlos Gustavo y Silvia de Suecia, Harald y Sonia de Noruega, Margarita de Dinamarca y su hijo Federico, el heredero al trono, Enrique y María Teresa Luxemburgo, o Hans Adam de Liechtenstein, entre otros.

Además, se espera ver en Westminster a miembros de monarquías no reinantes caso de Grecia, Rusia y Bulgaria, ya sea por la relación de afectividad o parentesco que tenían con Isabel II o su marido, el duque de Edimburgo. Fuera de Europa, Naruhito de Japón viajará a Londres junto a la emperatriz Masako y el primer ministro Fumio Kishida, mientras que las Casas Reales de Oriente Medio como la jordana es muy probable que también tengan presencia.

Líderes políticos llegados desde todos los confines del planeta

En cuanto a los hombres y mujeres más poderosos del mundo ocuparán sus asiento en la abadía, los confirmados van desde el presidente de EE.UU., Joe Biden, el francés Emmanuelle Macron y el canciller alemán Olaf Scholz, a la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern o el máximo mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro. De los estados más grandes e influyentes del mundo, el presidente de China, Xi Jinping, y el de India, aún no han asegurado su presencia.

La participación de la princesa Ana en la vigilia para despedir a Isabel II marca un antes y un después

VER GALERÍA

La recién nombrada jefa del Gobierno en Reino Unido, Lizz Truss, irá acompañada por algunos de sus predecesores en el cargo como son Boris Johnson, Theresa May, David Cameron, Gordon Brown y Tony Blair. De los otros países más grandes e influyentes del mundo, el presidente de China, Xi, y el de India, Narendra Modi aún no han comunicado si irán o no al funeral.

La reina Camilla rinde homenaje a la reina Isabel II luciendo uno de sus broches favoritos

Además, es vox populi que el presidente ruso Vladimir Putin no acudirá al sepelio, máxime en el clima actual de la guerra de Ucrania, mientras que Irán solo estará representado a nivel de embajadores. Por último, las invitaciones a otros líderes quedarán a discreción del Palacio de Buckingham, por lo que todavía se desconoce si acudirán los Obama o Donald Trump. En cualquier caso, todos los asistentes presentarán sus respetos a los cuatro hijos de la Reina, el rey Carlos III, la princesa Ana y los príncipes Andrés y Eduardo, quienes estarán al frente del acto solemne acompañados de sus parejas e hijos.