De ser 'introvertida' a reforzar su confianza, así ven sus amigos a la duquesa de Cambridge en su 40 cumpleaños

Cumplir 40 años es un momento clave en la vida de muchas personas… una cifra redonda en la que muchos hacen balance sobre lo acontecido hasta ese instante. La duquesa de Cambridge entra este domingo en esta nueva década y lo hace en uno de sus mejores momentos: feliz en sus roles de esposa y madre y asumiendo cada vez más responsabilidades a nivel institucional dentro de la Familia Real británica, un papel que se ha ido labrando poco a poco y a base de mucho trabajo. Con motivo de una nueva vuelta al sol tan significativa ha sido su entorno más cercano, desde miembros de la realeza hasta amigos u organizaciones benéficas, quienes han hablado sobre la Duquesa desvelando algunos aspectos sobre su forma de ser y su personalidad. La definen como una persona "introvertida por naturaleza" que ha vencido su timidez para utilizar su posición para hacer el bien, pero que también como "muy autocrítica y divertida", han afirmado las fuentes consultadas por la revista HELLO!.

- Estos son los trucos para hacer el 'christmas' perfecto según el fotógrafo de los duques de Cambridge

VER GALERÍA

- La duquesa de Cambridge decora por Navidad la Abadía de Westminster, un lugar 'muy especial' para ella

La duquesa de Cambridge se siente motivada por la huella que puede dejar y por el impacto a largo plazo de su trabajo, por lo que se centra "en décadas, no en años, ni en meses, ni en ciclos trimestrales", han aseverado las fuentes consultadas por la publicación. Tras diez años en la vida pública, la Duquesa no solo ha abrazado sus deberes y patrocinios oficiales, sino que ha ido un paso más allá al enfocarse en los primeros años de la obra de su vida. Hace tan solo unos días pudimos verla sentada al piano para acompañar a Tom Walker en la Abadía de Westminster, donde parecía una experimentada intérprete. Pero para los que la conocen bien no fue fruto de la improvisación, sino que fue un momento que tardó años en gestarse. "Ella ha tenido un año extraordinario, construido sobre años y años de planificación", ha explicado una fuente real a HELLO!. "Se tomó su tiempo para hacer las cosas a su manera. Creo que ella misma diría que no nació para ser una figura pública. Es una persona reservada e increíblemente considerada, pero nunca hubiera buscado un papel público si no hubiera sido por el hombre con el que se casó ", han añadido.

VER GALERÍA

Aunque hablar en público es una labor que está estrechamente relacionada con sus funciones como miembro de la Familia Real, "no es algo que le guste hacer", ha revelado la fuente. "Ella no es una persona extrovertida, simplemente no es quien es. Pero sabe que es una manera importante para contribuir positivamente y hay ocasiones en las que necesitas salir y hablar de las cosas en las que crees". Son muchos quienes han observado que ahora tiene una mayor disposición a la hora de usar su voz y cómo ha superado su nerviosismo al hablar en público sin ningún entrenamiento formal. "Ella trabaja muy duro para asegurarse de que las palabras sean las suyas y realmente se prepara", ha contado la fuente. "Por lo que, cuando la gente la escucha hablar, es lo que ella cree de verdad. Lo que ves es lo que obtienes".

El pasado mes de septiembre su marido, el príncipe Guillermo, le pidió que presentara uno de sus premios Earthshot, ella inmediatamente aceptó. "Fue un gran momento televisivo, millones de espectadores al otro lado y todos los presentes eran famosos", dice un amigo a HELLO!. "Hace unos años, habría sido algo mucho más estresante para ella. Pero debido a que ha asumido riesgos y a que se ha dedicado a cosas que le importan y ha visto que puede hacerlo, tiene mucha más confianza". "Por supuesto que tenía nervios ese día. Pero la gente respeta eso y le gusta el hecho de que no es llamativa, por lo que están viendo a una persona auténtica tratando de hacer un buen trabajo".

VER GALERÍA

En ningún lugar ha sido más evidente el cambio en la duquesa de Cambridge que en los hospicios para niños de East Anglia, donde pronunció su primer discurso como patrocinadora cuando inauguró The Treehouse en Ipswich en 2012. Simon Hempsall, portavoz de EACH ha explicado que: "En 2019, su discurso en la inauguración de nuestro hospicio en Norfolk, The Nook, fue excepcional". Sobre la Duquesa, quien ha realizado muchas visitas privadas para apoyar la organización benéfica, ha dicho que siempre "ha mostrado una enorme empatía y comprensión al conocer a los niños y a sus familias. Todos reaccionan de manera positiva ante ella y aprecian el generoso y personal tiempo que pasa con ellos".

En los últimos años, Kate se ha mostrado más relajada y abierta para desvelar detalles sobre su propia vida familiar, hablando en nombre de millones de padres exhaustos cuando compartió los desafíos que supuso para ellos educar a sus tres hijos en casa durante el confinamiento.

El pasado mes de marzo, en medio de un torrente de dolor y protesta desatado en Reino Unido tras el asesinato de Sarah Everard, de 33 años, a manos de un oficial de policía en servicio, la duquesa asistió sin previo aviso, sin séquito ni fotógrafos oficiales, a una vigilia para depositar flores en su memoria y luego escribió a la familia de la víctima para expresar su tristeza. Entonces, una fuente le dijo a HELLO!: "Recuerda lo que se sentía al caminar por Londres de noche". Fue un hecho con el que se identificaron las mujeres jóvenes de todo el país y la Duquesa quiso mostrar su unidad con ellas, solo discutiéndolo con sus escoltas de antemano. "Simplemente actuó", le dijo un amigo a HELLO!. "Sintió que era muy importante formar parte de aquello porque ella misma se sentía muy emocionada". Fue una rara muestra pública de espontaneidad por parte de la Duquesa, quien siempre es muy considera con el enfoque de su vida pública. "Tiene una visión a largo plazo", le dice a HELLO! una fuente que ha trabajado con la duquesa de Cambridge. "Piensa en sus proyectos y en su papel dentro de la institución y lo ve todo a través de una lente de aquí a 20 o 30 años. Su ambición es tener un impacto real en la sociedad".

VER GALERÍA

Durante este tiempo, su papel en el escenario mundial ha crecido. Ya sea recibiendo a líderes mundiales en el Palacio de Buckingham o visitando una escuela junto a la Primera Dama Jill Biden, es una futura reina en ciernes. "La suya es una presencia discreta", dice la fuente. "Pero su confianza está creciendo en silencio. Todavía le resulta bastante difícil mezclarse con ese tipo de personas, porque es una mujer introvertida por naturaleza. Pero realmente está creciendo". Con el tiempo y la experiencia, Kate se ha vuelto más segura de cara a liderar proyectos y ha creado iniciativas que van desde el conmovedor servicio de villancicos televisados hasta Hold Still, un concurso de fotografía que se convirtió en un libro y una exposición a nivel nacional. "Tiene una mente muy creativa y va a las reuniones con esas ideas completamente formadas. Está en todos los detalles y es una parte muy importante del equipo. Es realmente emocionante trabajar con alguien así. No es lo que esperas de una futura reina” ha explicado la fuente.

Otra organización que se beneficiará del enfoque a largo plazo de Kate Middleton es la Asociación Scout, el Jefe Scout Bear Grylls ha explicado a HELLO! que la Duquesa es amada y admirada por "su pasión por el trabajo juvenil y ha sido increíble verla dedicar tanto tiempo y energía a los Scouts en todo el país durante muchos años". Después de un compromiso para hacer hamburguesas vegetarianas con los Scouts en la Cop26 el pasado mes de noviembre, esperó a que los medios de comunicación se marcharan antes de regresar a comer con ellos. La fuente ha agregado que "no fue solo una sesión de fotos y nada más, y eso es realmente importante, porque sabes que no es una cuestión de boca para afuera, sino que es una creencia en los valores de la organización".

VER GALERÍA

La fuente real ha explicado además que el enfoque de la Duquesa de Cambridge en su trabajo proviene de años de preparación: "Está realmente agradecida por la oportunidad que tiene de marcar la diferencia, pero ha tenido que tomarse su tiempo para trazar su propio camino. No se apresuró por conseguir una victoria a corto plazo en esos primeros años” ya que "no está motivada por eso", puesto que no le interesa "la cobertura de prensa diaria". Tiene claro que su papel va mucho más allá y "sabe que su función es poder apoyar a William, a la institución y a su familia a largo plazo ".

Tras su matrimonio con el príncipe Guillermo, se propuso entender de verdad algunos de los problemas que estaba encontrando en los compromisos concernientes con las familias y las relaciones, la adicción y la salud mental. Su trabajo durante estos años la ha llevado a creer apasionadamente en dar a todos los niños el mejor comienzo posible en la vida. En junio del pasado año lanzó la Royal Foundation Center for Early Childhood, un centro que reúne a expertos para colaborar en la resolución de problemas familiares que pueden conducir a problemas como las adicciones, la indigencia y la violencia doméstica en la vejez. "Se dio cuenta a través de su trabajo en esas áreas, que todo proviene de si esos años de formación fueron buenos o no", explica una fuente real. "Esta es la culminación de su carrera de diez años como miembro de la realeza que la ha llevado a un espacio en el que puede usar su papel, su poder de unir a las personas para encontrar soluciones".

- Los Middleton, una piña en torno a la duquesa de Cambridge en su concierto navideño

En junio de 2021, el Centro publicó su primer informe, Big Change Starts Small, después de que la Duquesa "lo repasó" de manera exhaustiva y "lo debatió con los científicos", agrega la fuente. "Ella no tiene que hacer esto, pero lo hace. Y muestra lo mucho que significa para ella", ha dicho el Dr. Guddi Singh, consultor en neurodesarrollo y pediatría social, quien discutió los hallazgos con la duquesa. "Ha pensado en cómo puede utilizar su función para lograr un cambio significativo y duradero. No todos los que tienen el poder hacen eso". Y ha agregado que, para unir a todos esos seres humanos, "tienes que ser un tipo especial de persona. Ella puede unir a la gente. Ese es su poder. Lo que hace que la Duquesa sea diferente a cualquier político es que no tiene un ciclo a corto plazo. No está buscando su voto, no tiene que reaccionar a lo que está de moda". Aunque no sabe lo que va a suceder de la noche a la mañana, trata de "poner en práctica cosas que ayudarán a los niños en el futuro. Es ese tipo de pensamiento lo que cambia las reglas del juego. Estoy muy contento de que ella esté de nuestro lado. Creo que su impacto en este espacio es enorme".

VER GALERÍA

El profesor Peter Fonagy, director ejecutivo del Centro Anna Freud para Niños y Familias, cree que el trabajo de la Duquesa está dando sus frutos, y ha declarado a HELLO! que "ha hecho del tema de la crianza de los hijos, del cuidado de bebés y niños pequeños, algo importante". Para el profesor, Kate Middleton es una persona "bastante notable". Y considera que la claridad de visión, la forma en la que se sumerge en el trabajo y la manera en la que después lo comunica lo que "la convierte en una fuerza realmente formidable". Peter, quien ha trabajado con la duquesa de Cambridge desde 2015, ha afirmado además que "sería una gran psicóloga clínica. La he visto en muchas ocasiones hablando con niños bastante difíciles, que han sido excluidos de la escuela, pero se dirige a ellos de una manera realmente excepcional. Es una persona decente. Alguien con una gran preocupación y con ganas de hacer uso de la mejor manera posible, de la manera más seria y comprometida que pueda, de su puesto actual, para mejorar vidas".

Haz click para ver el uno uillermo de Inglaterra, su ol capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!