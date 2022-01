La duquesa de Cambridge lleva a sus hijos a conocer Jordania, donde pasó parte de su infancia

Es habitual que los duques de Cambridge escojan una fotografía de sus vacaciones o de un momento de descanso familiar para felicitar las navidades. En el christmas de este año, el color anaranjado de la roca, asi como la decoración sobre la que aparecen sentados hacen pensar que no se encuentran en el Reino Unido, ni siquiera en Europa. La foto ha sido tomada durante sus últimas vacaciones en Jordania, tal y como ha desvelado el Daily Mail, un viaje que es todo un sueño cumplido para Kate Middleton, que mantiene importantes lazos con este país en el que vivió casi tres años en su infancia.

¡Menudo estirón! Louis de Cambridge, casi irreconocible en el Christmas

Su padre trabajaba en British Airways cuando fue destinado a Amman en 1984. Allí comenzó a ir al colegio la duquesa de Cambridge, donde tuvo la oportunidad de aprender árabe, además de crear un gran vínculo con este país de Oriente Medio. el príncipe Guillermo recordó el cariño de su esposa por esa tierra durante su visita oficial en 2018. Por aquel entonces, Kate se encontraba de baja por maternidad tras haber dado a luz a Louis de Cambridge y lamentó profundamente no poder acompañar a su marido. Así lo trasladó el Príncipe en su discurso en Amman, donde también expresó el deseo de la Duquesa de regresar con su familia. Un deseo que ya ha hecho realidad.

Con una gran sonrisa y un favorecedor vestido color caqui, Kate Middleton está exultante en la imagen que han compartido para felicitar las fiestas. Son muchos los recuerdos y, a juzgar por su expresión, felices. Un antiguo profesor de la Duquesa contó a The National algunos detalles de su día a día en Jordania, como que en su clase había doce niños y que leían versos del Corán para aprender no solo el idioma sino también valores como "el respeto y el amor". También desveló algunas curiosidades como que su padre solía recogerla con su uniforme del trabajo a la salida de la guardería. La única imagen que ha trascendido de su vida jordana es una preciosa fotografía de cuando era niña en la que se puede apreciar su parecido con su hija Charlotte, y en la que aparece con su hermana Pippa, que era tan solo un bebé, y su padre en la ciudad de Gerasa, que alberga una de las ruinas romanas mejor conservadas de Oriente Medio. Esa misma foto se la mostraron al príncipe Guillermo durante su viaje al país y no dudó en bromear. “Michael parece muy elegante con sus chanclas. Tendremos que venir con los niños la próxima vez”, dijo entones.

En cuanto a las vacaciones que ha pasado la familia este año en Jordania, es la primera vez que sale a la luz algun detalle de su escapada privada. Su próximo destino vacacional se espera que sea en Sandringham con motivo de la tradicional reunión familiar que la Reina organiza cada Navidad en su residencia de Norfolk. El año pasado la pandemia frustró los planes, pero es muy probable que los retomen, eso sí, con la ausencia de los duques de Sussex que no se espera que viajen a Reino Unido próximamente.