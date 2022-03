Se desvela el trabajo secreto (de dos días) de la duquesa de Cambridge

La mayoría de las princesas europeas no se limitan solo a acudir a recepciones con mandatarios de todo el mundo, lucir tiaras en las cenas de gala en palacio o inaugurar exposiciones. Muchas de ellas se vuelcan con proyectos solidarios y están estrechamente comprometidas con causas de toda índole, ya sean aquellas relacionadas con la mujer, la infancia, los más desfavorecidos, la lucha contra determinadas enfermedades o la conservación de la naturaleza. En ocasiones, incluso, su labor va más allá no siempre trasciende a la opinión pública, por lo que el trabajo que realizan estas royals se mantiene prácticamente en secreto.

Es justamente lo que ha sucedido con la duquesa de Cambridge, quien normalmente está implicada con todo lo que tiene que ver con la infancia y recientemente quiso empaparse del trabajo que se lleva a cabo en uno de los hospitales de Londres, el Kingston. Hasta allí se desplazó la esposa del príncipe Guillermo hace unos días para convertirse en una empleada más. Sí, la duquesa decidió colocarse la bata y conocer así de primera mano cómo es el día a día en la Unidad de Maternidad del citado centro médico.

Hasta el momento no había trascendido esta actividad privada de la nuera de Carlos de Inglaterra. Ha sido una circular del Palacio de Kensington el que ha difundido su trabajo secreto. "La duquesa de Cambridge, patrona de la Real Fundación del duque y la duquesa de Cambridge, ha completado hoy dos días con la Unidad de Maternidad del hospital Kingston", explicaba el escueto y críptico comunicado, en el que no se daban más detalles acerca de esta gratificante e inédita experiencia de la mujer del príncipe Guillermo.

Con todo, la duquesa de Cambridge ha podido visitar las salas de atención prenatal y posnatal e incluso acompañó a varias parteras a una de sus salidas. Lo cierto es que la atención temprana es uno de los asuntos que preocupan a la nuera del príncipe de Gales. Han sido varias las ocasiones en las que se ha interesado por esta cuestión. En marzo de 2018, la duquesa se reunió con expertos de la iniciativa Early Years para analizar de qué manera se puede favorecer el desarrollo de los niños centrándose en esta etapa de la vida que comprende desde el nacimiento hasta los cinco o seis años.

Además, la esposa del príncipe Guillermo, que ha realizado visitas privadas a familias, es mecenas del Royal College of Obstetricians and Gynecologist desde el año pasado, puesto que heredó de la reina Isabel II. En este sentido, ha asistido a varias mesas redondas que versaban sobre la salud de las mujeres y de los recién nacidos. En una de ellas se encontraba la profesora y partera Jacqueline Dunkley-Bent, quien precisamente le ayudó con el parto de su hija Charlotte, en 2015. También en 2018 se convirtió en mecenas de la campaña Nursing Now 2020, que tiene como objetivo concienciar sobre la profesión de enfermera. Ya a principios de este mes de noviembre, inauguró el nuevo hospicio de la organización benéfica The Nook en Framingham Earl, en Norfolk.

