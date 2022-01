¡Toda una estrella de la música! Kate Middleton muestra su talento al tocar el piano en un concierto navideño

La duquesa de Cambridge ha querido inaugurar oficialmente las fiestas con un homenaje a todos los que trabajan en primera línea desde el inicio de la crisis sanitaria. Este tributo ha llegado en forma de concierto llamado Juntos en Navidad que ella misma ha puesto en marcha junto a la Fundación Real. A pesar de que fue a comienzos de mes cuando se grabó en la Abadía de Westminster (el mismo lugar en el que se casó hace una década) no ha sido hasta este viernes cuando se ha emitido en ITV, mostrando momentos únicos y sorpresas como que la propia Kate Middleton ha sido una de las artistas participantes en este recital en el que ha estado acompañada por el príncipe Guillermo así como por miembros de los Windsor y de la familia Middleton.

Loading the player...

-La duquesa de Cambridge decora por Navidad la Abadía de Westminster, un lugar 'muy especial' para ella

-La duquesa de Cambridge lleva a sus hijos a conocer Jordania, donde pasó parte de su infancia

El coro de la Abadía ha actuado junto a cantantes como Leona Lewis, Ellie Goulding y Tom Walker. Y es precisamente este último al que ha acompañado la duquesa de Cambridge en el escenario, instalado en la sala capitular y repleto de velas que han generado un ambiente mágico. El artista británico ha interpretado el tema For Those Who Can't Be Here (Para los que no pueden estar aquí) mientras Kate Middleton, que hasta el momento estaba siguiendo la cita desde uno de los bancos con su esposo, ha tocado la melodía en un piano como el que aprendió a tocar siendo solo una niña. La nuera del heredero al trono británico se ha mostrado muy concentrada en la actuación y en marcar a la perfección la melodía de este tema que el propio autor escribió tras la muerte de su abuelo, pensando en cómo sería para su madre pasar por primera vez la Navidad por primera vez sin un ser querido.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Para Tom Walker, que acaba de cumplir 30 años este mismo mes de diciembre, actuar junto a la duquesa de Cambridge ha sido "una experiencia única" que difícilmente olvidará. Ha querido resaltar este talento que hasta ahora Kate Middleton no había compartido en público explicando que "no es fácil colocarte simplemente detrás de un piano con un grupo de músicos con los que nunca has tocado antes y grabar tomas en vivo para la cámara, pero lo ha clavado por completo". El artista también se ha deshecho en halagos con Kate, a la que ha definido como una persona encantadora, amable y de buen corazón. Además, ha explicado que agradeció personalmente a todos la oportunidad de compartir escenario.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

El hecho de que Kate Middleton haya actuado en este concierto navideño en el que tanto se ha implicado supone su particular homenaje a los sanitarios y a la vez a la música, que ha sido para ella un refugio en estos tiempos difíciles. "La música fue tan importante para mí durante la pandemia como creo que lo fue también para muchas personas", ha dicho la Duquesa, que pasó el confinamiento con su marido y sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis, en la casa de campo que tienen en Anmer Hall (Norfolk). También han hecho su aportación en el recital el príncipe Guillermo, el medallista paralímpico Daybell, el actor Tom Felton y la presentadora Kate Garraway, encargados de hacer las lecturas.

VER GALERÍA

Así se fraguó la actuación de Kate y Tom

La Duquesa y el cantante de Manchester se conocieron en octubre durante un evento de la organización benéfica Forward Trust de la que Kate es patrona. En el acto Walker interpretó uno de sus temas más conocidos, Leave a Light On, cuya letra habla de personas con adicciones, temática en la que se centra también la ONG. Tal y como indica HELLO!, al escucharle en directo la mujer del príncipe Guillermo se quedó impresionada y se le acercó para que cantara en el concierto de villancicos que estaba organizando. Además, cuando escuchó la canción que Tom interpretaría en este recital navideño se le ocurrió la idea de acompañarlo en el piano."