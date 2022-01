Los Middleton, una piña en torno a la duquesa de Cambridge en su concierto navideño

La duquesa de Cambridge ha adelantado la Navidad en la abadía de Westminster, donde no faltaba detalle en la noche del miércoles. Renos, villancicos y hasta el look de la esposa del príncipe Guillermo evocaba a las fiestas que ya están a la vuelta de la esquina. Ha sido ella la encargada de organizar este concierto, que retransmitirá ITV en Nochebuena en homenaje al trabajo realizado por las personas y organizaciones en todo el Reino Unido que han contribuido durante la pandemia de Covid, y en su gran noche ha contado con el apoyo de su familia. Sus padre, Carole y Michael y sus hermanos Pippa y James, fue acompañado de su esposa Alizée, han sido los otros protagonistas de esta cita navideña.

Sentados en primera fila, la Duquesa no perdió la oportunidad de saludarles al pasar por su lado. Si Kate Middleton brillaba de rojo con un maxilazo, su madre y su hermana Pippa, que acudía sin su marido James Mathews, demostraban que la elegancia viene de familia. Carole apostó por un abrigo color berenjena y su hija menor uno verde, elección que le libró de que la coincidencia con Beatriz de York fuese aún más mayor, ya que la Princesa lucía la misma prenda pero en otro color. Pero si alguien acaparaba las miradas en la familia Middleton, ese era James y su esposa, Alizée, que se casaron el pasado mes de septiembre y no suelen prodigarse en actos públicos. La pareja contrajo matrimonio en una íntima ceremonia en Francia tras tres años de noviazgo, a la que asistieron sus familiares más cercanos, y cuyas imágenes ¡HOLA! mostró en exclusiva mundial.

No es habitual ver a toda la familia en un mismo acto, pero lo cierto es que los Middleton siempre han estado muy unidos. Ha sido así tanto en los buenos momentos como este concierto benéfico que ha organizado la duquesa de Cambridge o el nacimiento de Arthur, el segundo hijo de Pippa, en el mes de marzo, como en los malos, como la depresión que ha padecido James durante años. Él mismo ha hablado siempre con mucha naturalidad de sus problemas de salud mental y también ha subrayado siempre el apoyo de su familia y, en especial, de sus hermanas. La esposa del príncipe Guillermo incluso llegó a estar presente en algunas de las sesiones de terapia que recibía James.

Además de la familia directa de la anfitriona del evento, no han faltado tampoco miembros de la familia real como Beatriz de York y Edoardo Mappelli, que han sido papás de su primera hija, Sienna, el pasado mes de septiembre, Eugenia de York, que llegaba sin su marido Jack Brooksbank, Mike y Zara Tindall y Sophie de Wessex. Los que no hayan podido estar presentes podrán disfrutar del concierto en Nochebuena a través de la ITV y no de la BBC como estaba previsto inicialmente, ya que la familia real ha decicido cortar toda colaboración con la cadena pública después de la emisión del documetal Los príncipes y la prensa, que ahonda en la relación entre Guillermo y Harry de Inglaterra.