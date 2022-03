Eugenia de York celebra su tercer aniversario con una foto inédita de su boda con Jack Brooksbank

Eugenia de York y Jack Brooksbank están de celebración por una fecha muy especial, en la que se cumplen justo tres años del día en el que se prometieron amor eterno. "¡Feliz aniversario, amor mío!... ¡Tres años hoy!", ha escrito la princesa en un romántico mensaje dirigido a su marido, palabras que acompaña con una preciosa fotografía inédita de la boda. Imagen donde la hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson sale muy sonriente abrazada a su marido y este a ella con los rostros pegados el uno al otro, muy posiblemente en el momento del tradicional baile que hace los novios delante de los invitados durante el convite. Desde aquella noche mágica, la pareja ha ido afianzando por completo una relación que culminaba el pasado febrero con la llegada de su primer hijo en común, el pequeño August Philip Hawke, convertido entonces en el noveno bisnieto de la reina Isabel II.

Eugenia de York y su gran cambio de vida tras ser madre

VER GALERÍA

Remontándonos atrás en tiempo para recordar cómo fue el enlace de Eugenia y Jack, se dieron el "sí, quiero" un 12 de octubre de 2018 en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor en una celebración que estuvo llena de sorpresas y emociones, pero también momentos muy divertidos que sacaron una sonrisa a la larga lista de invitados. El detalle inesperado del look de la novia, las misteriosas gafas del novio, la anécdota con el anillo... fueron algunos de los ingredientes que marcaron su boda de cuento de hadas. Un vestido sin velo, que algunos compararon con el de La Bella Durmiente y que llevaba un amplio escote en V en la espalda, fue la apuesta con la que Eugenia de York quiso mostrar, orgullosa, la cicatriz que recorre su columna vertebral y que es el recuerdo de una operación a la que se sometió a los 12 años de edad para corregir su escoliosis.

Eugenia de York reaparece por una buena causa tras el funeral del duque de Edimburgo

VER GALERÍA

Este primer estilismo no dejó a nadie indiferente, pero no fue la única pieza que la Princesa lució en su gran día. Después de abandonar el Castillo de Windsor en un espectacular Aston Martin DB10, fabricado en Reino Unido para la película Spectre de James Bond, la pareja continuó las celebraciones en Royal Lodge, una residencia situada a unos cinco kilómetros del Castillo, propiedad de los duques de York y donde la mujer de Jack Brooksbank desveló su segundo vestido de novia. Un romántico y favorecedor modelo que nada tenía que ver con la creación con la que caminó al altar. Además, fue ideado por uno de los invitados presentes en la esperada Boda Real, Zac Posen, quien llegó acompañado de la actriz y estrella de Hollywood, Demi Moore. El diseñador neoyorquino era el responsable de idear este look que, según explicó entonces la Casa Real británica en un comunicado, se inspiró en la belleza de Windsor y los campos que lo rodean.

La princesa Eugenia de York, obligada a cancelar el bautizo de su hijo