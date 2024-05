Así ha sido el paso de la reina Letizia por la Feria del Libro: del momentazo con Vetusta Morla a los libros que se ha llevado

La reina Letizia ha vuelto a la gran cita cultural de la primavera madrileña, que se ha convertido en uno de sus actos favoritos. Como es tradición ha inaugurado la 83ª edición de la Feria del Libro de Madrid, que se aloja en el Parque de El Retiro, y que en esta edición tiene como lema El deporte ilumina la Feria, que quiere evocar la idea de que la actividad física como juego o competición y cuya práctica supone entrenamiento y se rige por normas, no solo es un espectáculo en sí mismao, sino también una fuente inagotable de inspiración para la creación literaria.

Doña Letizia ha llegado a las 11:00 horas al salón entre una gran expectación. Hay que recordar que el año pasado no acudió de forma oficial debido a las elecciones locales y autonómicas y que se pasó por sorpresa por la Feria a título particular. En esta ocasión, ha elegido un traje blanco y un top verde que ha acompañado de zapatillas deportivas debido a la lesión que padece en uno de los dedos de su pie derecho. "A venir a la feria, a comprar y leer ", ha dicho a los micrófonos de Telemadrid a su llegada.

Tras saludar a las autoridades, la Reina ha comenzado su recorrido por la caseta de la Policía Nacional, su primera parada. El Cuerpo cumple este año 200 años de funcionamiento y doña Letizia acompañó recientemente al Rey al acto homenaje del bicentenario. A continuación, se ha parado en el stand del Ministerio de Cultura y ha recibido algunos ejemplares como el fotolibro Los días y las cosas de Lisbeth Salas y el catálogo de la exposición Vivir contando, ambos en homenaje a Luis Mateo Díez, premio Miguel de Cervantes 2023 con quien los Reyes se encontraron hace unas semanas para entregarle el premio más prestigioso de las letras españolas. También ha pasado por el pabellón de la Comunidad de Madrid y por otros puestos de editoriales donde se ha detenido a hablar con los libreros. En la editorial Tránsito, doña Letizia se ha llevado el libro Solo quería bailar, de Greta García, que narra la historia de una bailarina sevillana que está en la cárcel. En el espacio dedicado al público infantil ha estado charlando con un grupo de niños que estaban participando de un taller. Además, ha visitado la caseta 201 donde se encuentra la editorial Cuadernos del Laberinto, fundada en 2006 por Alicia Arés y su padre.

Una de las anécdotas de la jornada se ha producido cuando la reina Letizia se ha parado en el stand de RTVE y ha aprovechado para saludar al grupo Vestusta Morla. El grupo presentaba su disco en el programa Mañana Más de RNE y en plena conexión en directo, doña Letizia se ha mostrado muy gratamente sorprendida de que estuvieran los integrantes de la banda. Les ha preguntado qué estaban leyendo y le han dicho que La mala costumbre de Alana S. Portero.

La Feria del Libro estará hasta el 16 de junio en el Paseo de Fernán Núñez (Paseo de Coches del Retiro) donde habrá un total de 358 casetas de las que 117 estarán ocupadas por librerías, 59 de las cuales son especializadas y 212 serán para editoriales. El resto serán para gremios, universidades y distribuidoras.

En el centro del Paseo de Coches está la Plaza de la Ciencia y las Universidades, en las que se han instalado los servicios editoriales de varias universidades, la Unión de Editoriales Universitarias Españolas y la del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Por otro lado, en la plaza de los Gremios se encuentran las asociaciones de editores y los representantes de las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León y Murcia.

En el gran salón literario madrileño también se quiere dar cabida a los proyectos editoriales más pequeños y en esta edición también se cuenta con Indómitas, un espacio que acoge a cerca de 40 editores que se encuentran fuera del circuito comercial habitual y con el arte como denominador común. Un espacio que se podrá visitar durante dos fines de semana en esta ocasión.

Como novedad, la Feria de este año tiene una construcción modular de forma octogonal que alberga a 15 sellos que tienen en catálogo entre 25 y 79 títulos y que se levanta entre las oficinas de la organización de la Feria y el estand de RTVE. Asimismo, en la zona central están localizadas algunas construcciones que guardan relación con el tema central que vertebra la programación de este año, el deporte.

El cartel que ilustra la feria de este año es obra del ilustrador Mikel Casal, que refleja el lema de Entrena tu mente, con una ilustración en la que se muestra que el deporte y la lectura no son actividades tan alejadas la una de la otra, ya que ambas ayudan a cultivar el cuerpo y la mente. Antiguamente, la Feria del Libro se colocaba en el Paseo de Recoletos, pero el aumento de solicitudes de libreros, editores y distribuidores obligó a que en 1967 se trasladara a El Retiro, un espacio que ha quedado ineludiblemente ligado a esta cita con la lectura.