La reina Letizia entrega en Mérida los premios que llevan su nombre

La reina Letizia ha retomado sus actos públicos tras el puente del primero de mayo y el cumpleaños de su hija pequeña, la infanta Sofía, que cumplió el 29 de abril 15 años. La esposa de don Felipe se ha desplazado hasta Mérida (Badajoz) para entregar los Premios Reina Letizia 2021, convocados por el real patronato sobre discapacidad con el objetivo de desarrollar programas y actuaciones de toma de conciencia en materia de discapacidad y accesibilidad universal. Doña Letizia ha viajdo hasta Extremadura mientras don Felipe participaba junto a los presidentes de Portugal e Italia en la clausura del encuentro Cotec Europa 2022, que ha tenido lugar en el país luso.

Para esta visita, doña Letizia ha elegido un vestido bicolor, en blanco y negro sin mangas y con cinturón, una prenda de estreno que lleva sello español y que pertenece a la colección de fiesta y ceremonia de Mango cuyo precio es de 49,99 euros. A su llegada, ha sido vitoreada por un grupo de vecinos a lo que ella ha respondido, saltándose el protocolo, acercándose a ellos para saludarles de cerca. Ha sido precisamente esta prenda la que ha protagonizado la anécdota de la jornada ya que una de las premiadas, Inmaculada Vivas Tesón, ha llevado el mismo look. Ambas se han tomado la coincidencia con mucho humor y se han fundido en un gran abrazo.

El Patio de los Naranjos de la Asamblea de Extremadura ha sido el lugar elegido en que las autoridades de la región han dado la bienvenida a a la Reina para posteriormente presidir el consejo del real patronato sobre discapacidad que este año celebra su 30º aniversario. Entre las personalidades que han acudido a esta cita se encontraba el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Ferández Vara; la presidenta del parlamento regional, Blanca Martín; la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, los presidentes de las diputaciones de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y de Cáceres, Carlos Carlos Rodríguez.

Sobre las 13:00 horas, la Reina ha presidido la entrega de galardones en el hemiciclo de la Asamblea de Extremadura. Estos premios pretenden poner el foco en la investigación, accesibilidad, el diseño universal en municipios, la inclusión laboral, las tecnologías de la información y la comunicación accesibles, la creación o interpretación artística, la promoción y fomento del deporte inclusivo y el conocimiento y la aplicación efectiva de la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esta convocatoria ha tenido especialmente en cuenta el reconocimiento de las candidaturas con perspectiva de género y que promuevan los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad.

La modalidad de defensa de los derechos de las personas con discapacidad ha recaído en la Fundación CERMI Mujeres, por “erigirse como referente del feminismo de la discapacidad desde un enfoque interseccional, así como por su trabajo en la aprobación de la Ley Orgánica 2/2020 para la erradicación de la esterilización forzosa y su labor pionera en el apoyo a las mujeres con discapacidad durante la pandemia”. En esta categoría, el Jurado ha concedido una mención especial a la candidatura de Óscar Moral, jurista con discapacidad, por su labor larga y continuada en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

En la categoría de deporte inclusivo, el premio ha sido para los Primeros Juegos Inclusivos de la Fundación Sanitas, "por su larga trayectoria de más de once años en el trabajo del deporte inclusivo donde las personas con discapacidad participan y alcanzan el éxito". El Premio Reina Letizia de cultura inclusiva ha sido concedido al proyecto Valorarte: la creatividad del talento no explorado de la Asociación Laborvalía, por "aunar de modo inspirador el protagonismo artístico de personas con discapacidad con más necesidades de apoyo: la cocreación productiva con artistas plásticos reputados de la escena española e internacional; la multiculturalidad de formatos y la conexión con el el territorio". En esta misma modalidad se ha resuelto otorgar una mención especial al proyecto Si Talía fuera ciega, de la ONCE, una construcción coral con gran carga de sugerencias en las que las artes visuales y escénicas se alimentan y expanden mutuamente para ofrecer a la audiencia un espectáculo total en el que las personas con discapacidad son por completo las dueñas del hecho artístico.

En el apartado de tecnología accesible se ha premiado al proyecto DACTYLS de la Fundación ONCE para la sordoceguera, "por su importante impacto en la autonomía de este colectivo, aprovechando el potencial de la tecnología para propiciar la comunicación y que además tiene una gran utilidad didáctica al estandarizar y unificar los signos y permitir un acceso sistematizado a conocer la información existente sobre la sordoceguera". En la modalidad de accesibilidad y diseño universal de municipios, el premio ha sido para la ciudad de Mérida, "por el compromiso decidido de este ayuntamiento con la accesibilidad universal, para que toda la ciudadanía, sin excepciones, participe de esta ciudad patrimonio". En investigación se ha premiado al proyecto PiTDAHgoras "por ser una iniciativa solvente, sin coste para los beneficiarios que promueve el desarrollo infantil de los niños y niñas con TDA (trastorno por décit de atención e hiperactividad)". Un trabajo que se desarrolla de forma interdisciplinar y que basa su aplicación de juego como terapia y aprendizaje. La mención especial ha sido para Inmaculada Vivas Tesón "por su trayectoria profesional en el trabajo de las personas con discapacidad, así como por su trayectoria académica e investigadora en el ámbito jurídico desarrollado en este colectivo".

El único galardón que ha resultado desierto ha sido el destinado a premiar la inclusión laboral de la personas con discapacidad al no alcanzar las candidaturas presentadas la calidad y compromiso requeridos por la convocatoria.

Por cada categoría se ha concedido un único premio, que ha consistido en la entrega de un diploma conmemorativo y un galardón físico, creado por una diseñadora con discapacidad. El Real Patronato sobre Discapacidad es un organismo autónomo de la Administración General del Estado, que tiene encomendada, entre otras funciones recogidas en el artículo 3 de su estatuto, promover la aplicación de los derechos humanos, los ideales humanísticos o los conocimientos científicos y los desarrollos técnicos a las acciones sobre discapacidad.

Don Felipe con los presidentes de Italaia y Portugal

No demasiado lejos de ahí, en la localidad portuguesa de Braga, Felipe VI ha presidido junto al presidente de Italia, Sergio Mattarella, y el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, el encuentro de Cotec Europa 2022, que se ha celebrado en el Theatro Crico del municipio. Esta cumbre ha reflexionado sobre el incremento de las relaciones entre las industrias creativas y el conjunto de la economía, sus efectos de sinergia y potenciales beneficios competitivos. Desde 2005, cada año los jefes de Estado de España, Italia y Portugal junto con líderes empresariales y personalidades relevantes del mundo de la innovacion en Europa se reúnen para generar un aporte positivo de los países del Sur.