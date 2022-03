Doña Letizia muestra su faceta periodística y es ella quien pregunta a la princesa Leonor por su abuelo

Loading the player...

Este jueves, el rey Felipe acudió, un día más, a ver a don Juan Carlos al hospital. En esa ocasión no iba solo, ni tampoco con el resto de su familia al completo -esposa e hijas-, sino que lo hacía únicamente acompañado por la infanta Sofía, su hija pequeña. Todo el mundo echó en falta en ese momento a doña Letizia y a la Princesa de Asturias, pero el monarca español dejó claro que hasta el día siguiente ellas dos no se acercarían hasta el Hospital Universitario Quirón Madrid, en Pozuelo de Alarcón. Dicho y hecho. Pasadas las seis de la tarde de este viernes, la esposa del rey Felipe y su hija mayor se dejaban ver a las puertas del centro hospitalario, donde acudían a visitar a don Juan Carlos. A su salida, ambas han podido charlar con los medios apostados a las puertas del centro médico. ¿Quieres saber qué nos han contado acerca de la evolución del padre del Rey? No lo pienses más y dale al play.