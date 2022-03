¿Cómo adoptar un niño en España?

Una vez acabado el curso y realizadas todas las entrevistas personales su caso es estudiado y se otorga o no la idoneidad para adoptar. En el caso de que el dictamen sea negativo y no se conceda dicha idoneidad, los padres pueden recurrir directamente a los tribunales, sin necesidad de formular una reclamación previa en la vía administrativa. Esta posibilidad “obedece a una pretensión de agilizar el procedimiento de revisión judicial de cara a la protección del menor”, explica Olatz Alberdi. Aunque no excluye que también se pueda utilizar la vía administrativa.

¿Cómo culmina el proceso de adopción?

Cuando los futuros padres ya tienen el certificado de idoneidad están preparados para adoptar. La espera suele ser muy prolongada en algunos casos. Hasta que llega el día tan esperado. Los padres recibirán a su nuevo hijo en un régimen especial que se denomina “acogimiento preadoptivo”. Se harán cargo de él con todas las consecuencias, pero deberán pasar unos meses para ratificar esa adopción ante un juez. Una vez que se ratifique, el niño llevará los apellidos de los padres y será inscrito en el Libro de Familia.

“La adopción es plena e irrevocable, de manera que el menor será español e hijo de sus padres adoptantes de por vida”, subraya Olatz Alberdi. “Solo en el caso de fracaso en la adopción el menor será declarado de nuevo en situación de desamparo y será tutelado por la comunidad autónoma correspondiente en los centros que tienen al efecto”, señala.