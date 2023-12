Jennifer Lopez muestra su lado solidario con el simbólico traje blanco que adoran las 'royals'

Si sigues a tus celebrities favoritas en redes sociales, seguramente has pasado los últimos días analizando cada detalle de sus fiestas navideñas: árboles de tres metros, juegos de luces impresionantes, banquetes multitudinarios... Pero hasta los famosos, que parecen tenerlo todo en la palma de la mano, saben que estas fechas la gratitud y el amor al prójimo se multiplica. Así lo demuestra Jennifer Lopez cada año al llegar el mes de diciembre: además de enfundarse en sus exquisitos looks de diseñador, como es de esperar, también organiza eventos benéficos. La nativa del Bronx creció en un entorno desfavorecido, así que no pierde el tiempo cuando se ponen en contacto con ella, ahora que es una estrella internacional, para disminuir las desigualdades en comunidades racializadas de su país.

El lado solidario de Jennifer Lopez con un look de lo más royal

A tan solo unos días de celebrar la Navidad, Jennifer Lopez hizo un hueco en su agenda para dar una charla empoderadora en calidad de embajadora de la organización Grameen America.“Compartimos el mismo objetivo. Sabemos que las mujeres empresarias son el corazón de este país. Si damos esa oportunidad, obtendremos resultados económicos masivos, lo que generará riqueza generacional para las familias y un país más próspero y equitativo para todos”, explicó en el evento.

Su elección de vestimenta no fue ajena al contenido de su discurso, puesto que incluso tomó nota del manual de estilo de otras mujeres poderosas que suelen enviar mensajes importantes utilizando solamente su ropa. Hablamos de las royals, enamoradas del traje blanco como símbolo de transparecia, solemnidad, pureza o confianza.

El significado del traje blanco

Evidentemente, no tenemos que remontarnos a la Edad Media para observar el impacto que ha tenido este luminoso conjunto sartorial en el vestuario de las reinas. Solo recientemente, en el siglo XXI, este tándem se ha convertido en un aliado para quienes se sientan (o se sentarán próximamente) en el trono, como es el caso de la princesa Leonor, quien precisamente juró la Constitución ante las Cortes Generales luciendo un traje blanco -hecho a medida- el día que cumplió sus 18 años.

¿De quién habrá sacado esta idea? Si bien está extendida entre la realeza europea, pues desde la princesa de Gales hasta Victoria de Suecia se han apuntado al traje blanco, está claro que su inspiración se encuentra dentro de casa.

Resulta imposible olvidar que justamente este 6 de noviembre se cumplieron 20 años desde el acto de la pedida de los ahora Reyes de España, un emotivo encuentro con la prensa nacional en el que doña Letizia maravilló al país entero con un impecable tándem de Giorgio Armani. Desde entonces, no solo ha reciclado el mismo traje sino que, por si fuera poco, ha adquirido nuevos diseños similares, de corte clásico, firmados por Hugo Boss o Carolina Herrera.

Una vez que la sastrería se adentró de lleno en los armarios femeninos, esta adquirió una connotación de poder que, sumado al efecto de unos zapatos de tacón de aguja, se planta como el uniforme de trabajo más reivindicativo, sobre todo cuando viene en tonalidades potentes, como blanco, rojo o negro.