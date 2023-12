Jennifer Lopez, espectacular con un vestido rojo que adelanta las próximas tendencias de invitada

Quedan solo unos días para celebrar la Navidad y son muchas las celebrities que durante estos días están compartiendo, en sus redes sociales, looks muy inspiradores. Propuestas originales, clásicas o de tendencia que te servirán tanto para acudir a tus compromisos navideños como a otros eventos que tengas en los próximos meses. Entre las españolas a las que les querríamos copiar el armario —sobre todo durante estos meses— están Isabelle Junot o Sassa de Osma; entre las internacionales, Olivia Palermo, Olympia de Grecia... Y Jennifer Lopez que acaba de compartir un estilismo perfecto para estas fechas.

Un diseño, tres detalles de tendencia

Si hace solo unos días la cantante de On the floor compartía un elegante look navideño en el que una camisa blanca se convertía en la gran protagonista, ahora nos ha dejado un estilismo muy favorecedor con el que se suma a tres de las tendencias que más veremos en las elecciones de las invitadas y que ya estamos empezando a intuir. En primer lugar, se trata de un vestido liso, de color rojo, un tono que triunfa entre las más estilosas por lo bien que sienta a la mayoría y cómo suele potenciar los rasgos (ademaás de hacernos más atractivas según la ciencia).

Por otro lado, es una prenda de cuello alto que incorpora tres flores en 3D. Aunque la pasada primavera ya empezamos a ver cómo las flores se colaban en chokers —algunos creados incluso con un pañuelo—, haciendo muy especiales todo tipo de looks, ahora este detalle de incorpora directamente en los vestidos de invitada, dando un toque diferente a prendas que, en apariencia son sencillas. Pero estas no son las únicas tendencias a las que se suma Jennifer Lopez con su elección. El vestido en cuestión cuenta con drapeados en la zona del abdomen, un detalle que no solo hace especiales los diseños, sino que consigue estilizar aún más la silueta y, en el casos como el de la artista, potenciar sus curvas.

Un look 'beauty' muy especial

No solo nos ha llamado la atención la elección de estilo de Jennifer. La cantante y actriz también ha sorprendido con un maquillaje muy favorecedor que podrás lucir en tus próximos eventos navideños, sobre todo en Nochevieja si buscas algo diferente y muy favorecedor. En un momento en el que la naturalidad se impone a la hora de elegir las sombras de ojos, ella ha roto los esquemas al apostar por un ahumado en tonos oscuros y detalles plateados con el que potencia su mirada. Para los labios, se ha decantado por el maquillaje preferido de Hailey Bieber, con el que les da un extra de volumen: un sobredelineado en un tono (o dos) más oscuro que el de la barra de labios.