El truco para conseguir el 'choker' de flor que Zara ha hecho viral ¡es así de fácil!

Olvídate de maxi pendientes o gargantillas para completar un elegante look de invitada, porque esta temporada hay un accesorio que robará el protagonismo. Hablamos del fabuloso choker con forma de flor que lanzó Zara hace un par de meses. Primero conquistó a las prescriptoras de estilo que adoran marcar la diferencia, y ahora que se ha consolidado en las tiendas, ¡se ha hecho viral! Inesperadamente ha alcanzado el título del accesorio del momento, aquel que puede cambiar por completo el registro de un estilismo de la forma más sencilla y al que han sucumbido marcas del sector como Mango, Jason Wu, Stradivarius y Sfera proponiendo diferentes versiones.

Queda fenomenal con cualquier tipo de prenda, desde camisas, jerséis, tops, vestidos traje de chaqueta... Tal ha sido el revuelo que ha conquistado a reconocidas personalidades de la industria como Olivia Palermo, se sumó a esta fiebre durante la Semana de la Moda de Nueva York demostrando el poder que tiene para elevar aún más el conjunto. Simplemente necesitarás anudarlo al cuello dejando el aplique en un lateral para mayor comodidad, ¡así lo propone el gigante de Inditex! Hemos sido testigos de varios diseños que se han colado entre sus novedades, desde opciones lisas que nunca pasan de moda, a otras más atrevidas y estampadas, ideales para lucir en esta época de Ferias.

En el street style también encontramos combinaciones que no pasan desapercibidas, incluso con propuestas bicolor súper interesantes que nos inspiran para nuestros próximos compromisos que requieran un dress code más especial. Y esta flor de tela en 3D, la compra más buscada del momento, ¡será tu mejor aliado! Así que si quieres añadirlo a tu colección de complementos, te confesamos que funciona mucho mejor con prendas con escotes profundos y en forma de 'V', ya que encuentran el equilibrio ideal. Tal ha sido su acogida, que hemos visto colgado el cartel de sold out en Zara, pero no te preocupes, porque si te has quedado sin él, hemos dado con la solución que alegrará tu semana, y además, ¡ahorrás dinero!

El truco que te salvará tus looks de invitada

Vas a darle una y mil vidas a todas las piezas del armario, ¡incluso a un pañuelo! Si ayer Nicola Peltz se lo anudaba en modo de crop top, hemos dado con un genial truco para convertirlo en el mencionado choker que todas las expertas desean. Y todo se lo debemos al ingenio de Susana Molina, quien nos ha descubierto la manera más inespera de aprovecharlo para crear este complemento sin gastar dinero y dando rienda suelta a la creatividad. ¿Cómo conseguirlo? Lo primero es optar por un modelo cuadrado de tamaño pequeño-mediano y prestar atención a cada uno de los movimientos que hace la influencer. He aquí el secreto: junta dos esquinas y haz un nudito para conseguir un triángulo. Después deberás pasar uno de los picos por el interior del pañuelo, y el otro crúzalo. Comienza a entrelazarlos un par de veces y tiras de uno de los lados hasta conseguir que encajen perfectamente y dar con esa forma tan deseada, ¿preparada para ponerlo en práctica?