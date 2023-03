¿Es el fin de su era 'preppy'? El cambio de estilo de Olivia Palermo en sus looks de 2023

Junto a figuras como Chiara Ferragni o Leonie Hanne, Olivia Palermo forma parte de esa élite de influencers de moda que dominan el sector. Sin embargo, la que fue considerada hace una década como la it girl más importante, poco tiene en común a la hora de vestir con sus compañeras de profesión. Chica neoyorquina perteneciente a una de las familias más influyentes de la Gran Manzana, su estilo ha sido comparado en ocasiones con aquel en clave preppy que fomentaron series como Gossip Girl. Innovador, pero siempre con tintes clásicos, la socialité parecía seguir una línea clara... hasta hace poco. Y es que ha demostrado tener una capacidad envidiable de reinvención, como nos ha dejado ver en sus últimas elecciones, mucho más atrevidas que antes.

Buen ejemplo de ello es este conjunto que escogía anoche para ir a una fiesta celebrada en Londres, a la que acudió de la mano de su inseparable marido, el modelo Johannes Huebl. Para esta cita se decantó por un vestido que, de clásico, lo único que tenía era el color negro. El resto era una original creación midi con una maxiabertura asimétrica en el abdomen y caderas, adornada por cadenas plateadas, a juego con la gargantilla de diamantes con la que acompañó su look.

Una pieza con la que sustituye el tradicional LBD, apostando por modelos rejuvenecedores que no dejamos de ver sobre la pasarela. Y es que los vestidos cut out son una forma excelente de alejarse de la sobriedad cuando buscamos un conjunto de invitada de noche, y tal como hemos observado en la pasarela con las colecciones de Alaïa, Saint Laurent o Roberto Cavalli, no hay dos diseños iguales. Eso sí, la empresara quiso darle su toque personal acompañándolo con unas botas de caña alta, su sustituto preferido de los zapatos de tacón. También con una gabardina larga de cuero y solapas, de la firma Mackage.

¿Adiós a su era 'preppy'?

"Creo que la clave es encontrar un equilibrio entre la evolución que viene con la madurez y la experiencia, manteniendo al mismo tiempo tu propio estilo personal", admitía recientemente en una entrevista para ¡HOLA! Y sí, es cierto que no ha dejado atrás definitivamente esa forma de vestir sofisticada, clásica y perfectamente estudiada incluso a la hora de pasear a su perro, pero durante su paso por las diferentes Semanas de la Moda, nos ha dejado recientemente con apuestas mucho más cañeras. Transparencias, aberturas, colores neón... hasta se ha atrevido a problar con el athleisure. Desde luego tiene claro el dicho de 'renovarse o morir'.