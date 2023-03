El truco de Olivia Palermo para lograr que un look 'denim on denim' sea un éxito

Hace más de una década que Olivia Palermo recibió el título de la it girl más importante y, a día de hoy, continúa haciendo honor a aquel calificativo gracias a su impecable estilo. La empresaria es una invitada recurrente a los desfiles más importantes del mundo, y tras su paso por la Semana de la moda de Nueva York y Milán, ahora mismo se encuentra en París deleitándonos con sus elecciones. Incapaz de repetir un solo conjunto, la influencer nos ha dejado todo un repertorio de looks en los que no ha dudado en introducir algunas de las tendencias del momento. Y en el último se ha decantado por aplicar el denim on denim, el arte de combinar varias prendas vaqueras en un mismo atuendo.

Ayer acudía a la presentación de las nuevas propuestas de Otoño/invierno 2022-2023 que la marca Zimmermann realizó en la capital francesa. Y lo hacía luciendo dos piezas de la firma australiana: una falda vaquera de corte evasé con cierre frontal de botones y una blusa del mismo tejido con manga larga abullonada y escote en 'V'. Una elección con la que rescata la tendencia dosmilera de fusionar el denim por partida doble, pero versionándolo a su manera. Y es que a pesar del riesgo de que un conjunto como este pueda resultar recargado, Olivia ha sabido salir airosa combinándolo con unas botas negras de caña alta y con la prenda que parece haberse convertido en su mejor aliada para salvar estilismos algo complicados.

Hablamos del jersey negro de cuello alto, un básico imprescindible en cualquier armario y especialmente en el de la neoyorquina. Y es que si hacemos balance de sus últimos looks, nos hemos fijado en que ha incluido esta prenda en un buen número de ellos, especialmente en aquellos más arriesgados, como el que lució durante su paso por Sevilla. También hace unos días posaba a las puertas del desfile de Elie Saab aplicando el layering, con una falda tableada estampada a juego con una minichaqueta. De nuevo, fue el jersey negro el elegido para completar su estilismo.