El genial truco de Olivia Palermo con el que irás en 'body' lencero (y elegante) a una fiesta

Aunque otros nombres resuenen en el panorama, Olivia Palermo nunca ha dejado a un lado el título que alcanzó más de una década atrás gracias a su inspiradora visión de la moda. Quien fuera nombrada como la it girl más importante en una portada de 2007, sigue manteniendo su estatus look a look. Hace unas semanas, por ejemplo, la vimos en la ciudad de Sevilla como embajadora de honor en la Semana Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF). Días después conquistaba a los paparazzi por las calles de Nueva York sobre altísimas botas de tacón, y ahora ha viajado hasta Milán para asistir a la Fashion Week demostrando que es toda una experta en tendencias de la que podemos aprender (¡y mucho!) para las celebraciones que requiera un dress code más especial.

Entre todas las propuestas que visualizamos a lo largo de esta jornada en la que las avenidas de las principales ciudades se inundan de prescriptoras de estilo con looks a veces imposibles de replicar, ella sigue siendo una de nuestras favoritas. Sin importar el tiempo que pase, la que se casó cón los zapatos joya azules que popularizó Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York, es el ejemplo perfecto para vestir bien, elegante, romántica y sensual al mismo tiempo. Y su último conjunto de noche compuesto de tres piezas, ¡nos ha resuelto la duda para nuestra próxima fiesta! Si alguna vez has querido lucir un body lencero y no sabías cómo hacerlo de manera sofisticada y sin caer en la vulgaridad, haz como la it girl.

El suyo con pronunciado escote en 'V' y delicados detalles lenceros florales y semitransparentes lo tiene en su armario desde 2018 y lo ha conjuntado con un pantalón de traje negro y talle alto de la marca Favorite Daughter, un modelo que seguramente forma parte de tu colección de básicos. ¿Cuál es el truco de Olivia que queremos copiar para nuestro próximo plan nocturno? Añadir una chaqueta protagonista. Es decir, una pieza de hombreras marcadas y finas rayas verticales de lentejuelas metalizadas que ha robado toda la atención al estilismo, la que ha estrenado pertenece a línea Primera/verano 2023 de la firma italiana Ermanno Scervino, aún no está disponible en tienda.

Como gran conocedora de encontrar el equilibrio entre las piezas, la socialité ha optado por añadir a sus pies unas sandalias de tiras de purpurina en tonos azules y un bonito bolso multicolor con estampado geométrico y cadena metálica que aporta un toque más cañero al conjunto. En cuanto a su melena, se ha decantado por el famoso efecto wet y pequeñas ondas surferas, acompañado de un potente ahumado en los ojos y pómulos rosados, al igual que sus labios. ¿Cómo será los looks que estrenará más adelante en el street style?