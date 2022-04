Olivia Palermo estrena el traje de Zara por el que no llevarás vestidos de flores en primavera

Si hay algo que caracteriza a los iconos de la moda, es su capacidad para empaparse de las tendencias actuales llevándolas a su terreno. Es decir, su habilidad a la hora de construir looks personales jugando con las prendas más repetidas de los escaparates. En el caso de Olivia Palermo, la empresaria tiene claro aquello que funciona con su estilo y lo que no encaja en su armario. Posiblemente no la veremos con alguno de los éxitos Y2K, como los vaqueros con aberturas o los mini cropped tops, pero sí se ha rendido a dos de las tendencias más poderosas de la temporada. Y lo ha hecho apostando una vez más por una marca de sello español y asequible. Sí, la experta en moda ha estrenado una de las novedades de Zara para la primavera y el resultado es un look tan cómodo como versátil.

La empresaria ha sido fotografiada por las calles de Nueva York con un traje de chaqueta y minifalda. Este dos piezas, aprobado sobre la pasarela por firmas como Dior, Chanel o Moschino entre muchas otras, se ha convertido en la alternativa primaveral al traje de toda la vida. El diseño de Zara está formado por una chaqueta cruzada tipo blazer con escote en pico y falsos bolsillos, un modelo de corte cropped cuya longitud se mantiene a la altura de la cintura. Completa el look una minifalda que mantiene la misma estética que la americana, con detalle de botones laterales y una pequeña abertura. El otro punto evidente de tendencia lo encontramos en el color. Como sabrás si te gusta estar al tanto de las novedades en materia de moda, los tonos flúor arrasan esta temporada en todas sus versiones: rosa, naranja, azul y por supuesto el verde brillante, un luminoso color con el que dejar atrás las sobrias mezclas invernales.

Olivia Palermo ha combinado el dos piezas con unos mocasines de Prada con suela de plataforma y un abrigo largo, dando lugar a un conjunto de entretiempo idóneo para las primeras semanas de la estación de las flores. En Zara proponen combinar el traje con una chaqueta de manga larga del mismo tono para renovar el total look habitual. Lo cierto es que el conjunto (disponible con un precio de 49,95€ la chaqueta y 29,95€ la falda) encierra gran versatilidad ya que se puede llevar en looks urbanos como ha hecho Olivia o en mezclas más sofisticadas. Una buena opción para esta temporada de eventos, si te resulta demasiado informal para una boda, siempre puedes apostar por ello para acudir a una fiesta preboda, una comunión o un plan especial.