El truco de Nicola Peltz para un look de diez: un pañuelo estampado de lujo a modo de 'crop top'

Después de deslumbrar a su paso por la Gala Met enfundada en un romántico traje de Valentino y una gargantilla de diamantes de lo más histórica, este fin de semana Nicola Peltz ha dejado los looks de impacto a un lado para estrenar el que será el uniforme estrella de las veinteañeras. Considerada la gran embajadora de la tendencia Y2K, su última publicación nos ha enamorado y no solo por el apasionado beso que le da a su marido Brooklyn Beckham, también por el look exprés que nos resolverá más de un apuro frente al armario los próximos meses de calor, ¡es apto para las más atrevidas!

- El secreto de la impresionante gargantilla de diamantes que Nicola Peltz llevó en la Gala MET

Tras su boda millonaria con el primogénito de Victoria Beckham, todos los ojos han caído rendidos a su peculiar sentido por la moda que ocupa titulares alrededor del mundo. Pero es cierto que ya antes de vestirse de blanco, sorprendía con sus elecciones, ¡y hoy vuelves a llevar las sandalias de plataforma gracias (en parte) a ella! Entre las carísimas piezas que cuelgan de su amplio guardarropa, para sobrevivir a esta ola de calor que ha azotado la ciudad de Los Ángeles, la actriz ha optado por una prenda muy inesperada que seguramente que tú también tienes olvidada en alguna parte del armario: el pañuelo.

- Nicola Peltz confirma por qué las plataformas que llevó en su boda siguen siendo sus zapatos favoritos

Además de estar presente en el front row de los desfiles más deseados de la temporada, demuestra que sabe cómo dar una y mil vidas a artículos que llevan tiempo en su envidiada colección. Como por ejemplo el pañuelo estampado en blanco y negro que ha convertido en un abrir y cerrar de ojos en... ¡un improvisado crop top! Se trata de un maravilloso diseño vintage de Chanel de cuadros y el clásico logo de la doble 'C' que ya no está disponible para su compra. Nicola se lo ha cruzado tras la espalda, luego sobre el pecho y lo ha anudado al cuello a modo de escote halter dejando a la vista los hombros y su tonificado torso.

- Las románticas declaraciones de Nicola Peltz y Brooklyn Beckham en su primer aniversario de bodas

Siguiendo la estética dosmilera que tanto le gusta, lo ha combinado con un lujoso broche de pequeñas perlas y detalles de cuero en doble color, además de una minifalda vaquera de talle (muy) bajo que ahora regresa al panorama. Un conjunto perfecto que ha completado con gafas de sol sin monturas y cristales espejo, así se ha adelantado al verano para un divertido plan deportivo junto a su familia. Una vez más Nicola inspira a las chicas que quieren robar miradas a golpe de lookazos. ¿Seguirás su consejo FASHION?