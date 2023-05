El secreto de la impresionante gargantilla de diamantes que Nicola Peltz llevó en la Gala MET

El primer lunes de mayo, también conocido como la gran noche de la Gala MET, vimos a decenas de personalidades conocidas brillar a su paso por las escaleras del Museo Metropolitano de Nueva York, pero quien nos enamoró con su lookazo fue Nicola Peltz. La veinteañera que hace un año dio el 'sí quiero' a Brooklyn Beckham, se ha convertido en uno de los rostros más esperados en este tipo de citas, e igual que hizo para su vestido de novia, en esta cita también confió en el diseñador de Valentino, Pierpaolo Piccioli. El diseño nos fascina... pero más todavía otro detalle del look acerca del que ahora hemos conocido la historia.

Enfundada en un delicado traje plisado de gasa en color marfil semitransparente, palabra de honor y con cuerpo drapeado, destaca el icónico lazo negro con guiño al gran homenajeado de la noche, Karl Largerfeld (¡y su paso por Chanel!). Una elección impecable como ya nos tiene acostumbradas en cada celebración de gran calibre, con un maquillaje acorde con ojos enfatizados con un potente delineado negro y coleta alta y pulida. Y nuestros ojos han caído prendados en las espectaculares y carísimas joyas que esconden un gran secreto familiar.

A diferencia de otras invitadas al evento que se alían con importantes casas de joyería para lucir sus piezas por unas horas, como es el caso de Dua Lipa con un collar en platino de un diamante de más de 200 quilates de Tiffany & Co. que nunca había visto la luz; Nicola ha preferido optar por diseños cargados de simbolismo y cariño. La temática estaba dedicada al Káiser de la moda, y ella también ha homenajeado a otra de las personas más importantes de su vida, ¡su madre! Y lo ha hecho poniendo a prueba la tendencia layering, es decir, combinar varios modelos protagonistas en este caso exclusivos collares de diamantes consiguiendo un sofisticado equilibrio entre todos. Pero... ¿qué tiene que ver su progenitora? Te lo contamos, porque también ha hecho un gesto sostenible de los más ejemplar, ¡aunque no todas podemos permitírnoslo, claro!

¿Qué secreto esconden sus carísimas joyas?

La embajadora estrella que todas las veinteañeras adoran, tiene a su alcance cualquier contrato multimillonario que podamos imaginar con casas históricas, pero a veces no necesita firmar un papel para llevar auténticas obras de arte, ¡porque ya son de su propiedad! Por ejemplo, en esta ocasión, ha combinado los pendientes de diseño clásico que llevó el día de su mediática boda con el primogénito de Victoria Beckham (y cuyo valor se estima en más de un millón de dólares), con una lazada negra a modo de choker que resta la sobriedad de su opulenta gargantilla con un colgante en forma de pera. Y esta última pieza la que está cargada de historia, pero también de cariño porque resulta ser la misma que lució su madre, la ex modelo Claudia Peltz, en la ceremonia que los unió de por vida con la familia Bekcham.

Según afirman expertos en el sector como Rafael Gluz, esta joya en forma de pera de 94,78 quilates que hace unos días brilló en la Gala Met y forma parte de la colección privada de uno de los clanes billonarios de Estados Unidos, tiene una curiosa anécdota detrás que te contamos. Resulta ser una de las piezas con mucha trayectoria, bautizada como Star of the East, ha pertenecido a varias personalidades desde hace más de dos siglos, desde la socialité Evalyn Walsh McLean, a la compañía Harry Winston y más tarde la intentó comprar el rey Faruk de Egipto antes de que fuera derrocado del trono. Estos movimientos siempre eran privados, así que desde hace casi 100 años no se sabía quien era la afortunada de tenerlo en casa hasta que se celebró la boda de Nicola Peltz y Brooklyn Beckham, cuando descubrimos que la señora Peltz era su propietaria.

Una interesante historia que aporta mucho más glamour al estilismo de la actriz, pero recordamos, no es la primera vez que coge prestado alguna pieza del joyero familiar. Ya en la Gala MET de 2021 la vimos enfundada en un vestidazo semitransparente rosa, con guantes de ópera y los pendientes colgantes de diamantes que también llevó su madre en el mencionado gran día. Estamos deseando ver cuál será su próxima y lujosa adquisición.