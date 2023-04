Las románticas declaraciones de Nicola Peltz y Brooklyn Beckham en su primer aniversario de bodas

Son una de las parejas de veinteañeros más conocidas del momento y cada paso que dan ocupa los titulares, como ocurrió con su boda millonaria lejos de los focos de los paparazi creando gran expectación mediática. ¡Y no es para menos! Que se unan en matrimonio los herederos de grandes fortunas (y estilo) de dos de los apellidos más influyentes, es noticia internacional. Y más si se trata de Nicola Peltz y Brooklyn Beckham, quien están de celebración tras el primer aniversario del precioso y emotivo enlace que tuvo lugar en la mansión familiar de la actriz en Palm Beach (Miami) frente al mar.

Si hace unos días conocimos que el hijo de la ex Spice Girls se hizo un nuevo tatuaje grabando en la piel el rostro del amor de su vida, ahora vuelven a dedicarse gestos y palabras que coinciden con la fecha más especial de su historia de cuento de hadas. El 9 de abril de 2022, se dieron el 'sí quiero' en una ceremonia privada rodeados de sus seres queridos y amigos, y ahora recuerdan este día con una gran tarta personalizadas con fotografías de momentos especiales junto a David y Victoria Beckham.

Bajo estas instantáneas en los que se muestran que están más unidos que nunca, han abierto su corazón. Nicola Peltz se sincera ante sus casi tres millones de seguidores: "No puedo creer que haya pasado un año desde que caminé hacia el altar. Te amo tanto bebé. Me encanta ser tu esposa. No podría imaginar mi vida sin ti 💘 eres todo lo que siempre he soñado y estoy tan feliz de tener mi vida contigo. ¡Hoy fue tan increíble celebrar con nuestras familias! ¡Espero que todos hayan tenido una hermosa Pascua! (También sorprendí a mi naunni [su abuela] con un cachorro de rescate 😭😭 y ella estaba tan feliz!).

Brooklyn le ha impresionado con varios bouquets de rosas blancas que han llegado a casa con una significativa dedicatoria que también lo ha dejado plasmado en las redes sociales con una imagen digna de una película romántica. "Hoy hace un año que me casé con mi mejor amiga. Soy la persona más afortunada de poder llamarte mi mujer, eres mi todo y soy la persona más afortunada de este mundo de poder despertarme junto a tu preciosa cara cada mañana, por muchos años más cariño, te quiero tanto tanto... Por divertirnos tanto cuando seamos mayores como lo somos ahora de jóvenes", acompañaba la preciosa instantánea.