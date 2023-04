Nicola Peltz y el guiño a los años 90 en su posado más romántico con Brooklyn Beckham

Son una de las parejas más sólidas del panorama celebrity, algo que dejan claro prácticamente a diario a través de sus publicaciones. Nicola Peltz y Brooklyn Beckham forman un matrimonio inseparable, como podemos ver en cada evento al que asisten juntos, llevando incluso looks a juego. Las muestras de cariño entre ambos son constantes, desde mensajes de amor que se dejan el uno en las publicaciones del otro, pasando por los múltiples tatuajes que el hijo del futbolista le ha dedicado a la modelo. Esta vez nos han dejado con un bonito posado en el que aparecen dándose un apasionado beso en la calle, como si de una película romántica de los 90 se tratase.

Aunque no han acompañado la imagen con ningún texto, podemos intuir que podría tratarse de una forma de dar visibilidad al último proyecto de Brooklyn. Y es que tras experimentar como chef, ahora ha lanzado We Sake, una bebida inspirada en el tradicional licor japonés que sostiene precisamente en la mano. Aunque sin duda lo que más nos ha llamado la atención es la predilección de la también actriz de apostar por prendas que nos hacen trasladarnos en el tiempo. Nicola se ha decantado por unos vaqueros rectos azules que nos recuerdan a aquellos que Jennifer Aniston popularizó en Friends. Un diseño clásico que ha acompañado con una cazadora bomber y unos botines de maxiplataforma firmados por Versace, con los que no le ha hecho falta ponerse de puntillas para besar a su marido, unos diez centímetros más alto que ella.

No es la primera vez que opta por un conjunto similar, de hecho hace unas semanas los dos aparecían con sus ya icónicos looks coordinados (homenaje a los que David y Victoria popularizaron también en los 90) donde los vaqueros eran una vez más los protagonistas. Con este estilimo dejaban su hotel en París, donde viajaron para asistir a la Semana de la Moda. Aquí Nicola quiso introducir un guiño vintage a través de uno de los accesorios que definió nuestra infancia: una diadema ancha de tela elástica.

Pero estos pequeños detalles inspirados en aquella década no solo los vemos a través de su ropa, sino también en sus elecciones beauty. La intérprete decidió a finales del pasado año recortar sus cejas para rescatar aquella forma de llevarlas sumamente finas, una tendencia que a pesar de contar con detractoras, parece estar encontrando de nuevo su hueco 30 años después gracias a iconos de la Generación Z que se empeñan en traerlas de vuelta.