Nicola Peltz y Brooklyn Beckham demuestran con su última elección de estilo que son los reyes del 'matching'

Los días previos a la celebración de la gala de los Premios Oscar están llenos de eventos. Si la noche del jueves se celebraban los Green Carpet Fashion Awards —unos premios celebrados anualmente en el Teatro La Scala de Milán pero que en esta ocasión, se han trasladado hasta Los Ángeles—, anoche tenía lugar la fiesta Women in Film Oscar que congregó a un buen número de rostros conocidos, como Nicky Hilton, Brooklyn Bekcham acompañado de su mujer, o Sara Sampaio, entre otros. Un evento que nos dejó looks llenos de color y brillos pero en el que destacaron las elecciones masculinas de Nicola Peltz y la modelo. Dos looks con los que demostraron que los estilismos inspirados en ellos no tienen por qué ser siempre iguales.

No es fácil definir la manera de vestir de Nicola Peltz. La actriz y modelo estadounidense tiene un estilo ecléctico en el que caben casi todo tipo de propuestas. La hemos visto con vestidos vaporosos, escotes llamativos, prendas de estilo romántico y, en más de una ocasión, con propuestas de corte masculino. Un ejemplo lo encontramos en el desfile primavera-verano 2023 de Givenchy celebrado durante la Semana de la Moda de París. En esa ocasión el matrimonio veinteañero llegó ataviado con trajes de chaqueta de lo más elegantes, ¡y a conjunto! Anoche la pareja quiso repetir el match apostando por looks combinados. Ambos optaron por trajes negros ajustados, con la solapa de la chaqueta con algo de brillo. Pero quizá, lo más llamativo, es que en esta ocasión fue ella quien decidió llevar uno de los complementos preferidos de los hombres para este tipo de eventos: la corbata. Un diseño sobrio y de color negro con el que culminaba su look.

Aunque la mayoría de invitadas se decantaron por el vestido como prenda principal, Sara Sampaio también sucumbió a la estética masculina. La modelo apostó por un traje de chaqueta de corte oversize combinado con un chaleco del mismo tejido y un pantalón de pierna ancha. Lo eligió en tono crudo, un color que le favorecía especialmente y hacía que su piel pareciera aún más morena. Este tipo de diseños son especialmente favorecedores para chicas altas (debemos recordar que ella mide 1,73 metros) que buscan añadir algo de volumen, de forma equilibrada, a su silueta. Al contrario que Nicola, Sara optó por culminar su estilismo con una sencilla pero elegante gargantilla dorada y unos pendientes a juego, joyas con las que daba un aire femenino al look.

Brillos y transparencias

Los looks masculinos de Nicola Peltz y Sara Sampaio no han logrado que la elección de Nicky Hilton, la hermana de Paris Hilton, haya pasado desapercibida. La socialité optaba por un favorecedor vestido de color champagne de largo midi que se adaptaba perfectamente a su figura. Se trata de un diseño de tejidos combinados, con brillos y transparencias, de manga larga y cuello perkins, que ha lucido con sandalias de varias tiras con las que ha logrado estilizar todavía más su silueta.