Isabelle Junot, la perfecta invitada de invierno con un conjunto estampado y capa de terciopelo

A unos días de despedir el 2023, aún quedan varios compromisos en la agenda para los que el vestuario es sumamente importante. Si en la época de verano es sencillo dar con un buen look de invitada, en la de frío suele complicarse un poco, ¿cómo se puede combinar un vestido especial? ¿Qué abrigo encaja mejor? ¿Hay que llevar tocado? Inspirarse en estos momentos de indecisión en el armario de las chicas que mejor visten es de sabias, y hoy Isabelle Junot se convierte en el referente ideal si próximamente tienes una boda de invierno.

Hace unas semanas la veíamos adelantar las tendencias del próximo año con un vestido de mangas abullonadas en su viaje a La Habana, y ahora nos enamora en su vuelta a Madrid con una propuesta made in Spain. Protegerse de las bajas temperaturas que se han instalado en la capital, no es sinónimo de lucir estilismos aburridos y de colores pobres, y su última publicación en las redes sociales que ha compartido, así lo demuestra. A diferencia de lo que podríamos pensar, no se trata de un vestido largo, sino de un original dos piezas con un estampado vibrante, una buena opción para dar vida a un día gris que podemos copiar.

Compuesto por una blusa con escote drapeado y hombreras, confeccionada en gasa en tonos multicolor (135 euros) y una falda recta con cierto vuelo que da movimiento (115 euros), nos demuestra la importancia de invertir en prendas que se adaptan muy bien a tu figura y que puedas reciclar más adelante. Su conjunto, firmado por la marca Matelier, es uno de los más bonitos que hemos visto esta temporada. "Su señoría Isabelle. No os voy a mentir me sentí muy madrileña", confiesa la marquesa de Cubas a sus más de 145 mil seguidores que están atentos de cada movimiento que da.

¿En qué época se inspira?

Ha completado este atuendo con un impresionante abrigo-capa de terciopelo burdeos, sandalias de tacón cómodo diseñadas por su amiga, la socialité jerezana Inés Domecq, con las que sobrevivió a una larga jornada de fiesta y un precioso bolsito de mano vintage de seda. Una combinación única y cargada de personalidad que nos transporta a una de las época más bonitas de la historia de la moda. Concretamente, a principios del siglo XX, cuando el armario femenino comenzaba a experimentar con la ropa, los cortes y las siluetas. Y como bien dice ella, es un estilo muy Downton Abbey, ¡nos encanta!