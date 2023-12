Isabelle Junot elige un look de invitada que adelanta todas las tendencias que llevarás en 2024

Las bodas de diciembre suelen ser mágicas. Y no solo porque este mes tenga algo especial, sino porque la decoración navideña se cuelan en la mayoría de detalles. Lo mejor es que permite a las invitadas cambiar de registro y elegir looks aptos para las bajas temperaturas en los que las capas y las estolas siempre están presentes. Pero si esperabas ver un estilismo de invierno al entrar en este artículo, sentimos decepcionarte. Isabelle Junot ha estado en La Habana y allí ahora las temperaturas son mucho más suaves (en diciembre, suelen oscilar entre los 18 y los 27 grados), por eso la marquesa de Cubas ha aprovechado para adelantar con su elección todas las tendencias que llevarás en 2024.

- Hablamos con Isabelle Junot: 'Me gusta cuidarme, pero no tengo prisa en volver a mi cuerpo preparto'

Palabra de honor y manguitos

Las tendencias de invitadas y las del mundo nupcial suelen tener una cierta correlación. Las capas de gasa, que tanto hemos visto entre las prometidas, dieron su salto a las invitadas la pasada temporada, convirtiéndose en una de las elecciones preferidas para culminar los estilismos. Lo mismo pasó con las mangas abullonadas. Primero se colaron en los vestidos de novia y, tiempo después, en los de las convidadas, conviviendo incluso en el tiempo.

En 2024 los diseños palabra de honor volverán con fuerza. Ya lo vaticinaban las principales firmas nupciales, que apostaban por este escote en sus colecciones. Y, como demuestra Isabelle con su vestido de Tot-Hom, esta tendencia trasciende a las invitadas casi al mismo tiempo que triunfa entre las novias. Eso sí, con un detalle que ya hemos visto entre muchas mujeres de blanco: los manguitos. Esta especie de mangas de quita y pon que dejan los hombros al descubierto y solo cubren una parte del brazo funcionan especialmente bien en vestidos con faldas llenas de movimiento, ya que ayudan a compensar el volumen de la parte inferior sin que la superior resulte demasiado recargada.

El diseño que lleva Isabelle forma parte del proyecto La Sonrisa de Rosalie. Una colaboración de la firma de moda con Leticia Valera Studio en la que, como explican en sus redes sociales, "dan soporte a Kassumay Senegal ONGD para el empoderamiento de niñas y mujeres minusválidas de la población del Thiadiaye en el Senegal, mejorando su movilidad con 25 sillas de ruedas y la puesta en marcha de una nave taller para el tejido y tintado de telas con algodón 100% y tintados vegetales".

- Isabelle Junot rescata un jersey 'Balmoral' de Zara viral en su fin de semana familiar en el campo

Complementos en el pelo

La marquesa de Cubas, que suele apostar por looks de belleza sencillos y muy favorecedores, se ha decantado en esta ocasión por incluir un accesorio en su peinado. Se trata de un turbante que hace juego con el vestido —tiene el mismo estampado— con el que retira su melena del rostro, dejando totalmente despejada la cara. Una de las ventajas de este tipo de complementos es que son fáciles de llevar, funcionan muy bien con el pelo suelto y se pueden reutilizar en otros looks que no sean de invitada.