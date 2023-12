La combinación navideña de Jennifer Lopez que gustaría a las 'royals': camisa blanca y brillos La artista se inspira en uno de los looks más memorables de Rania de Jordania para su último posado festivo

En menos de dos semanas, estaremos celebrando la Navidad junto a nuestros seres queridos, así que no es sorpresa que la mayoría de nosotras ya haya decorado la casa con adornos temáticos, pero no podemos comprarar nuestros esfuerzos con los que ponen las famosas al momento de añadir ese toque festivo a sus respectivos hogares. Jennifer Lopez ha dado el perfecto ejemplo de ello esta semana al hacer públicas unas espectaculares imágenes de su pino navideño, mucho más alto que ella, aunque lo que a las expertas en moda más nos ha llamado la atención ha sido su sofisticado look a juego con los ornamentos, ya que esconde una clave de estilo que fascina a las mujeres de la realeza desde hace dos décadas.

Una camisa clásica, la prenda que conecta a Jennifer Lopez con la realeza

¿Acaso se puede construir el look más elegante esta Navidad con una camisa blanca? A este truco fácil de moda recurren con frecuencia las mujeres de la realeza, como la reina Letizia o Rania de Jordania, que son quienes más lo aplican en sus citas de noche. Jennifer Lopez se aleja de las transparencias que muchas veces protagonizan sus posados, decantándose en cambio por esta combinación refinada para la cual necesita una blusa clásica sin botones realizada en popelina de algodón color blanco, el top por excelencia del armario de oficina, que conjuntará con una falda estampada. Eso sí, la de Jlo no es cualquiera.

Inspiración años 50 para esta Navidad

La cantante de On the floor ha combinado su camisa de algodón con una fabulosa falda midi de inspiración años 50, es decir, acampanada, de Dior, que nos ha enamorado por medio del tejido satinado color champán con su jacquard técnico, pues este presenta un bonito motivo de mariposas confeccionado en hilo dorado.

El contraste entre el minimalismo de la parte superior del conjunto y el barroquismo de esta última prenda genera una armonía perfecta para las fiestas navideñas, y además asegura que podrás combinar cada una de estas piezas por separado para crear looks radicalmente diferentes en el futuro.

De Rania de Jordania a la reina Letizia: un look de gala que no pasa de moda

El look de Jennifer Lopez nos transporta directamente a la boda de los entonces príncipes de Asturias, que tuvo lugar en 2004. Allí, la reina de los jordanos se coronó como la invitada más sofisticada con su inesperado tándem hecho a medida por Givenchy. Y decimos que es inesperado porque la parte superior del conjunto es una camisa blanca de seda, que complementa con una preciosa falda larga bordada con encaje. Diez años después, la reina Letizia vistió un conjunto similar en su visita a oficial a Marruecos, con una blusa de mangas semitransparentes y una falda bordada con hilos plateados.

Más y más brillo para sus complementos

Para coordinar con sus pendientes de metal dorado en forma de mariposa con un abalorio de resina blanco, la artista escoge unas sandalias peep toe de plataforma doradas que están bañadas en purpurina plateada, de Gucci. Justo sobre la zona que recubre los dedos, lleva una abeja dorada con cuerpo de nácar que resulta casi más llamativo que el propio zapato.

Está claro que, por sencillo que pueda parecer construir un look festivo con camisa clásica, este no tiene por qué ser aburrido. ¡Todo lo contrario! Haz como Jennifer Lopez y potencia tu estilismo esta Navidad con prendas metalizadas.