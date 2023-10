La camisa XL de 5.000 euros que Jennifer Lopez lleva como vestido con zapatos de plataforma

A diferencia de otro años en los que hemos visto a Jennifer Lopez sentada en el front row desfile tras desfile, esta temporada Primavera/Verano 2024 la intérprete de On the floor optó por asistir únicamente a las presentaciones que formaron parte del calendario neoyorquino, saltándose Londres, Milán y París. Casi un mes más tarde, por fin tenemos noticias de ella, y no ha decepcionado con el look que adorna este ansiado posado cuya protagonista es una camisa XXL que se vende por nada más y nada menos que 5.000 euros. A continuación, te contamos qué tiene de especial esta prenda.

La última apuesta de 'Jlo': una camisa blanca de 5.000 euros

Jennifer Lopez, además de ser actriz, modelo y cantante, es una empresaria de éxito. Ha triunfado en la industria de la belleza con su línea de productos Jlo Beauty y recientemente también ha desarrollado una marca de cócteles bautizada como Delola, para la cual ha querido organizar un evento este pasado fin de semana. Allí, la mujer de Ben Affleck se aseguró de ser la mejor vestida (y la más original) al decantarse por esta camisa extragrande, de Schiaparelli, que está confeccionada en popelín blanco y puede llevarse a modo de vestido, como ha hecho ella.

Su silueta recta se amplifica con un fruncido de tipo bouffant alrededor de los hombros, de donde parten unas mangas abullonadas en dimensiones exageradas. Impresionante es también la cifra por la que se vende en la web de Schiaparelli: unos modestos 4.900 euros para clientes en España.

Seguramente el elevado precio de la pieza se deba a dos razones concretas: primero, el estatus de la marca como una de las enseñas destacadas de la Alta Costura de París, y segundo, los botones-joya en dorado que vemos tanto en la parte delantera como en los puños de las mangas, los cuales representan distintos iconos de esta firma de lujo.

Los labios surrealistas son un homenaje al traje Bouches que catapultó a Elsa Schiaparelli con su infame Shoe Hat en la colección Alta Costura de Invierno de 1937, mientras que el ojo y la cerradura, ambos símbolos en el esoterismo, han sido pilares estéticos de la firma desde 1935.

Accesorios surrealistas en dorado para completar el look

Si te han sorprendido los detalles acerca de esta prenda protagonista, prepárate. Sus complementos no se quedan atrás en cuanto a derroche, empezando por las sandalias de plataforma de 10,5 centímetros en piel de becerro dorada, de Dolce & Gabbana (895 euros). A juego, fichamos el bolso clutch Caldera, de Cult Gaia (765 euros), fácilmente reconocible por su escultural forma de caparazón dorado reflectante, y unos imponentes pendientes de latón dorado, de Schiaparelli (1.350 euros), que representan un ojo con pestañas por medio de incrustaciones de cristales.