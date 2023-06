La diseñadora Rocío Botella nos da las claves para acertar con el look de graduación Hablamos con la fundadora de THE-ARE, la firma de invitada que arrasa entre las 'centennials' españolas

Estamos en plena temporada de eventos y, aunque confesamos que una de las cosas que más nos gusta de asistir a una cita especial es idear el estilismo, es cierto que puede resultar complicado acertar. Los cambios de temperatura, la posibilidad de lluvia, el lugar y hora del acto... son mil factores que afectan al escoger conjunto. Además, la cosa se complica si hablamos de chicas jóvenes que buscan look de invitada para graduaciones, puesto que se trata, por lo general, de una edad difícil en la que quieren verse elegantes y de tendencia pero sin sentirse disfrazadas o demasiado "aseñoradas". Bajo esta premisa decidió crear Rocío Botella su propia firma, THE-ARE, que a día de hoy se ha convertido en una marca de referencia para las millennials y centennials españolas gracias a sus vestidos, monos y conjuntos sofisticados pero juveniles, que han llegado a conquistar a la infanta Sofía y Victoria de Marichalar. Hablamos con esta diseñadora valenciana para que nos explique qué puntos tener en cuenta a la hora de vestirnos para una cita de este tipo.

Cuéntanos un poco cómo nace la firma y de dónde te surge la idea. ¿Te impulsó tu propia necesidad de encontrar diseños que no veías en tiendas?

THE-ARE nace porque siento el impulso de hacer ropa para las chicas de mi generación. Fue en 2013, cuando empecé en una pequeña habitación a coser prendas con los retales de tela que había ido guardando de mis años estudiando diseño de moda. Vendí toda la colección en un showroom donde invité a familia y amigos y tuvo tan buena acogida que seguí luchando por ese sueño. Seguí haciendo prendas que, a través de Instagram, cada vez llegaban a chicas de más lejos. Desde siempre me ha gustado vestir diferente y poder reflejar mi personalidad a través de la moda. Con THE-ARE, empecé creando diseños que no encontraba y que sentía que yo misma y las chicas íbamos buscando.

¿Te dio miedo lanzarte a la aventura de crear una empresa con solo 23 años?

En ese momento no pensaba en lo que me estaba metiendo ni en todo lo que vendría, estaba ilusionada por empezar, viendo cómo a las chicas les gustaba lo que hacía. En aquel momento, empezando de la nada, lo hice sin realmente ser muy consciente de que era el principio de una aventura empresarial, que me llevaría a donde estamos hoy: facturando 5 millones online, vistiendo a cientos de chicas en todo el mundo, celebrities, influencers, con más de 10 puntos de venta en toda España en Valencia, Madrid, Barcelona, Granada Sevilla y este año abriremos en Pamplona, Badajoz, Murcia, León y Cádiz… ¡diciéndolo así, aún da más vértigo!

¿Por qué crees que THE-ARE triunfa tanto entre la generación Z?

THE-ARE triunfa tanto porque desde el principio hemos sido una más. Nos gusta saber de ellas, que nos escriban por cualquiera de nuestros canales (Instagram, Whatsapp, el chat de nuestra web, por teléfono,... ). Hablamos y pensamos como ellas, y porque por encima de todo, a la hora de diseñar, ellas son nuestro punto de partida.

¿Crees que la etapa adolescente es la más difícil a la hora de vestir? ¿Se complica aún más la cosa cuando el look es para una celebración especial?

Justamente esto fue algo que marcó mi adolescencia: no encontraba ropa con la que sentirme identificada. Y por eso THE-ARE es una marca que quiere acompañar a todas las chicas en esa etapa de sus vidas, ellas confían en nosotras porque cuando llevan nuestras prendas se sienten ellas. En nuestro caso, más que complicarse diría que somos la solución, las chicas acuden a THE-ARE para resolver los looks de sus eventos más especiales, vienen con sus mamis a las tiendas, se prueban y se van con el look resuelto: un vestido, un mono, un conjunto, y los complementos, ya que ahora también diseñamos zapatos, bolsos y contamos también con complementos ideales como chokers de piedras elaborados artesanalmente en Valencia.

¿Es difícil encontrar un look de invitada juvenil que guste tanto a la chica en cuestión como a su madre?

Si acudes a THE-ARE no es difícil y para las mamis es una apuesta segura. Cuando diseñamos nuestra colección de invitada tenemos en cuenta todos los posibles eventos de nuestras chicas. Pensamos en que haya variedad para cubrir cada uno de ellos, si vas buscando más o menos atrevido, con manga o sin manga, más adaptado a una graduación o una boda... Cada año nos superamos lanzando más propuestas, con variedad en colorido, estampados y también para diferentes presupuestos.

¿Qué consejo darías a las chicas jóvenes que están en busca de vestido para su graduación o puesta de largo?

Que busquen sentirse ellas mismas.

¿Cuáles son, en tu opinión, los complementos infalibles para este tipo de eventos?

Para mi un must son las sandalias de plataforma cómodas. Este año hemos lanzado nuevos modelos producidos en Elda, comodísimos e impresionantes. También los chokers, en su nueva versión en forma de gargantilla con piedras y alambre. Y por último los bolsos joya, nuestros bolsos en formato de bombonera, tienen una asita de piedras de cristal hechas a mano y se completa con un raso en colores ideales.

Una gran parte de vuestras ventas os llegan a través de la página web. ¿Creéis que se ha perdido el miedo a comprar look de invitada de forma online?

Totalmente, se ha perdido el miedo de comprar el look de invitada online, y más en nuestro caso, en el que comprar online es tan sencillo. Cuando compras en THE-ARE, el pedido te llega en 24h/72h, puedes contactar con nuestro equipo de servicio al cliente para ayudarte en lo que necesites: ya sea con dudas de talla, si no sabes qué elegir...

¿Diríais que vuestras redes sociales son vuestro mejor escaparate para daros a conocer a gente joven?

THE-ARE ha crecido en redes sociales, contamos con casi 1 millón de seguidoras con los que mantenemos el contacto a diario, contándoles cómo hacemos nuestras prendas, escuchándolas, haciéndolas partícipes y haciendo para ellas contenido de valor que hace que cuenten con nosotras para entretenerse y estar al día.

Este año la princesa Leonor celebra su mayoría de edad. Puestas a soñar, ¿cuál de tus diseños te gustaría que llevara en su puesta de largo?

Tenemos uno con un corte super elegante y juvenil, con escote halter de pico y media espalda descubierta que creo que le podría quedar sensacional.

A las que sí has vestido es a su hermana, la infanta Sofía, y a su prima, Victoria de Marichalar, dos de las jóvenes con mayor repercusión mediática de nuestro país. ¿Cómo llegó THE-ARE hasta ellas?

No sabemos cómo llegamos a ser una opción para la Infanta, me gustaría pensar que hemos llegado a ella por nuestros valores: calidad y diseño sumado a un factor muy importante: producto 100% hecho en España. Para una marca como THE-ARE, que se ha hecho desde la nada, es un momentazo y un honor vestir a la infanta Sofía. Tuvimos la sorpresa de que nos eligiese y estamos muy agradecidos de que se reconozca el trabajo que hacemos a diario todo el equipo. El hecho de haber llegado a la casa real es todo un privilegio y una bonita recompensa para una empresa como la nuestra, que además hace todo su producto, desde el diseño hasta la producción, en España.

¿Cómo viviste tanto personalmente como a nivel de repercusión el hecho de que la Familia Real apostara por tus prendas?

Fue tremendo, al principio no me lo creía, es un momento que me hubiese gustado compartir con mis abuelos, que seguro hubiesen sentido el mismo orgullo y felicidad que sentimos todos en ese momento, recibía la foto de familiares y amigos alucinando. Sentí como un reconocimiento a todo el trabajo, que muchas veces los emprendedores necesitamos.

