El inesperado look 'Kardashian' de Victoria Beckham: un vestizado negro de cuerpo drapeado

Una vez acabadas las festividades, el calendario de la moda se pone en marcha y da comienzo a los eventos que conforman la edición masculina de Paris Fashion Week, donde se están presentando las novedades para la temporada Otoño/Invierno 2023-2024. Allí, en la ciudad de la luz, se han reunido grandes nombres del deporte y el entretenimiento, desde Gerard Piqué hasta el matrimonio Beckham. Estos últimos no han querido perderse el desfile de Rick Owens, y, si bien la ropa de hombre es el foco de atención estos días, no hemos podido evitar fijarnos en el look de la diseñadora por su increíble parecido a un momento memorable que seguro recordarás.

Victoria Beckham tiene una inesperada gemela de estilo

Cada vez que Victoria y David Beckham hacen una aparición pública, la prensa enloquece con esperanzas de que hagan algún guiño a sus estilismos del pasado, considerando que, desde hace 20 años, componen una de las parejas más emblemáticas de la industria de la moda. Sn embargo, no ha sido el caso esta vez.

Mientras que el futbolista ha apostado por un look básico de camiseta y vaqueros, la cantante ha buscado sorprender con un vestidazo negro de licra que recubre enteramente su cuerpo. Y la inspiración detrás no ha sido Matrix ni Miércoles sino una famosa con la que jamás imaginamos que Posh Spice coincidiría.

Cada una de las piezas del look de Victoria pertenecen a la colección Pre-Spring/Summer 2023 de su propia firma, desde el vestido hasta el bolso de mano con asa de cadena dorada realizado en cuero, que se vende por 990 euros en su web. Actualmente, este modelo está agotado, aunque sí puedes adquirirlo en otros colores más vibrantes, como el rosa o el azul cielo.

El detalle de nudo drapeado a la altura de la cadera resulta especialmente favorecedor para disimular cualquier hinchazón en el abdomen y conseguir un efecto óptico de cintura de avispa. La diseñadora británica, por supuesto, no ha sido la primera en crear vestidos que incluyan este detalle tan práctico como estético, y tampoco la primera celebrity internacional en hacerse viral con un look similar. ¿Se te hace familiar? Habrá que retroceder casi un año para dar con la respuesta.

La transformación de Kim Kardashian a través de la moda

El momentazo más ansiado de la Gala MET 2021 (In America: A Lexicon of Fashion) fue el posado-no posado de Kim Kardashian con este total look de Balenciaga. Este giro radical de estética puede contener un poderoso mensaje: "Me reconoces sin siquiera tener que mostrarme". Una carrera que despegó a causa de sus flamantes atributos físicos se ha transformado en un culto a su personalidad como referencia de estilo y receptora de millones de likes.

Cada cosa que la fundadora de SKIMS hace es toda una declaración de intenciones destinada a dar la vuelta al internet. Su significativa alianza de moda hasta la fecha, de la mano del diseñador Demna Gvasalia, director creativo de Balenciaga, desplazó en su armario a los sensuales minivestidos de animal print en favor de estos trajes que cubren casi al completo su cuerpo.

