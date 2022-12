La divertida (y tierna) sudadera de Victoria Beckham que se ha vuelto viral

Este fin de semana hemos visto cómo las redes sociales se llenaban de felicitaciones y posados de las celebrities para felicitar las fiestas a sus seguidores. Después de ver decenas de estas instantáneas navideñas, podemos afirmar que hay dos tipos de personas: las que eligen lentejuelas y taconazos para los días festivos y las que prefieren decantarse por looks cómodos con jerséis feos u otras prendas divertidas. Aunque nunca lo habríamos dicho, Victoria Beckham ha resultado pertenecer a este último grupo, y su look de Navidad no ha tardado en hacerse viral y ser compartido por cientos de miles de personas en todo el mundo.

Una sudadera con un mensaje claro

"Tengo lo que quería por navidad ♥️" ha escrito la diseñadora junto a dos instantáneas en las que posa con un sencillo look en clave relajada que, sin embargo, ha generado numerosos comentarios y titulares. Además de lucir un pantalón vaquero entallado, en ellas luce una sudadera blanca con capucha y bolsillo frontal en la que puede leerse "All I want for Christmas is David Beckham", o lo que es lo mismo, una alusión a la famosísima canción navideña de Mariah Carey modificada para decir que "todo lo que quiere por navidad es a David Beckham". Dicho y hecho, en una de las fotografías aparece sentada encima de su marido, quien sale en pijama y con un gorro de Papá Noel.

Como era de esperar, la publicación fue un auténtico éxito, y ya acumula cerca de un millón y medio de 'me gustas', así como 7.500 comentarios, entre los que puede leerse desde "iconos", "la pareja perfecta" o "qué afortunada", además de otros tantos que quieren saber de dónde es la prenda. Aunque Victoria no ha contestado a esta pregunta, basta una búsqueda rápida en internet para ver que numerosas tiendas de regalos personalizados la ofrecen por precios bastante asequibles.

¿Historia de un éxito anunciado?

Por lo tanto, no resultaría extraño que esta creación se volviera viral no solo en internet sino también en la calle, como ocurrió con otra prenda con mensaje que también popularizó Victoria Beckham. En 2017, la diseñadora se dejó ver con una camiseta en la que podía leerse "la moda robó mi sonrisa", con la que se burlaba de la gente que decía que nunca sonreía. Durante un tiempo, fue muy imitada, algo que, sin duda, puede pasar con su sudadera, y más teniendo en cuenta que todas las bromas que hace la diseñadora en relación a su guapísimo marido son muy comentadas en todo el mundo.