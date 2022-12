Victoria Beckham abre el álbum familiar por Navidad con una adorable imagen de su infancia

Durante estos días de diciembre, las redes sociales se convierten en una sucesión constante de fotografías navideñas. Algunas son muy especiales, porque se escogen imágenes de la infancia para recordar viejos tiempos. Y, otras, en cambio, son llamativas por el simple hecho de poder reunir al clan completo y que aparezcan todos para inmortalizar el momento. Sean de un tipo o de otro, lo importante es el sentimiento que generan estas fechas.

VER GALERÍA

En este aspecto, los famosos no se quedan atrás, y una de las familias vips por excelencia que suelen subir este contenido son los Beckham, que siempre se suman al tradicional posado de Navidad. Pero como aún queda una semana para que sea 25 de diciembre, Victoria Beckham ha querido adelantarse a la fecha y ha compartido una de las imágenes navideñas más tiernas en la que salía ella de pequeña.

David Beckham, pillado por su mujer ¡cantando como Mariah Carey!

Victoria Beckham ha dado la bienvenida a la Navidad antes de tiempo, y lo ha hecho con una instantánea de lo más especial. Con un perfil cargado de fotos de sus diseños -vestidos, calzado y diferentes accesorios-, vídeos o imágenes de ella sola o con su familia, la mujer del que fuera jugador de fútbol ha roto los esquemas al publicar uno de sus recuerdos.

La diseñadora ha abierto su álbum de fotos para compartir con sus más de 30 millones de seguidores, una fotografía de cuando era pequeña. Disfrazada de muñeco de nieve -con el que se dejaba ver su linda carita con flequillo-, una bufanda aterciopelada de cuadros al cuello y un sombrero negro en la cabeza. Así aparecía Victoria Beckham en la imagen, con una sonrisa de oreja a oreja y con los brazos abiertos. Su carita de felicidad lo decía todo.

David Beckham no puede aguantar la risa viendo a Victoria entrenar en la cubierta de un barco

VER GALERÍA

"¡Mírame! ¡La cuenta atrás para Navidad está en marcha! ¡¡¡Falta una semana!!! Besos", escribía la que fuera integrante del mítico grupo de las Spice Girls. Al poco tiempo, la imagen se ha llenado de cientos de comentarios entre los que destacaba el de la influencer española Paula Ordovás: "¡¡¡OMG!!! ¡Me encanta muchísimo!", le escribía, añadiendo una carita con ojos de corazones.

Aunque la fotografía ha gustado mucho, también ha generado disparidad de opiniones, puesto que los seguidores han confundido a la pequeña niña Victoria con uno de sus hijos, Romeo Beckham. "Se parece a Romeo", "Romeo y tú sois gemelos", "pensé que era Romeo" o "¡Romeo se parece a mamá! ¡Bonito niño sonriente!", son algunos de los comentarios que se podían leer debajo de la fotografía, confundiendo a Victoria con el segundo de sus hijos, que ahora tiene 20 años -nació fruto de su amor con David Beckham, al igual que los otros tres: Brooklyn (23), Cruz (17) y Harper (11)-.

No te pierdas a Victoria Beckham bailando con sus excompañeras de las Spice Girl sus grandes éxitos

VER GALERÍA

Por el momento tendremos que esperar al mítico posado de Navidad de una de las familias británicas más vips. Hasta entonces, nos conformaremos con la imagen de Victoria de pequeña y la popular canción de Mariah Carey cantada por David Beckham, en una 'pillada' infraganti de su mujer.

A principios de diciembre, el exfutbolista sacaba su espíritu navideño y entonaba muy entregado el All I want for Christmas is you de la artista americana. La diseñadora no podía contener la risa y publicada el vídeo para que todos los seguidores viesen al exjugador en otra faceta. Eso sí, David Beckham se llevaba el aplauso de la protagonista de la canción: "Mi nueva interpretación favorita", decía la cantante.

Loading the player...

Haz click para ver ‘El Armario de Victoria Beckham’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!