Victoria Beckham explica por qué se borró el tatuaje con el nombre de su marido

Victoria Beckham decidió hace unos días borrar uno de los tatuajes que tenía en su cuerpo, concretamente el que reflejaba las iniciales de su marido David. Un gesto que, a falta de explicación de la propia diseñadora, se interpretó como un indicio de crisis en su estable matrimonio de más de dos décadas. Nada más lejos de la realidad. Quizá cansada de que su nombre se vea envuelto en especulaciones, Victoria ha contado la verdadera razón por la que decidió "borrar al futbolista de su piel". Y nada tiene que ver con la salud de su matrimonio. La cuestión es que la diseñadora, de 48 años, ha decidido eliminar varios de los dibujos que tenía en su cuerpo, no solo las iniciales DB que estaban en la parte interna de su muñeca. “Simplemente no se veía bonito. No significa más que eso” ha dicho en el espacio Today with Hoda & Jenna.

“Se empezó a especular si había roto con mi marido, pero no, solo estaba harta del tatuaje. Tan simple como eso” añadió. Explicó la diseñadora que por supuesto sí le gustan los diseños que llevan su marido e hijos, que son “preciosos”, y que no está en contra de esta modificación corporal. Lo que ocurre es que algunos de los que ella lleva desde hace “mucho, mucho tiempo” empezaron a sangrar y a ponerse de un color azulado así que había que “hacer una limpieza”.

La relación de la diseñadora con su nuera Nicola Peltz también ha sido objeto de numerosos rumores en las últimas semanas, pues se dice que se enfadaron porque Nicola no quiso llevar un vestido diseñado por Victoria en su boda con Brooklyn Beckham. Ambas lo han desmentido en varias ocasiones y la presencia de la pareja en el reciente desfile de la diseñadora en París junto al resto de la familia volvió a hacerlo esta vez con imágenes. “Nunca les puedes ofrecer un consejo realmente. Los hijos tienen que averiguarlo por sí mismos, pero tienes que estar ahí para ellos y nosotros nos llevamos muy bien” respondió en relación a si les ha dado algún consejo útil en su vida de casados.

La emoción la desbordó en París al ver a los suyos

Precisamente en el mencionado desfile de París, donde presentó su colección de primavera / verano 2023, la emoción la superó. Cuando salió a saludar al público no pudo contener las lágrimas, mostrando su faceta más vulnerable. “Planeaba salir y hacer una gran clausura del show. Y entonces vi a mi marido, a mis hijos, a mis padres… y me emocioné mucho” explicó. David y Victoria Beckham celebraron el pasado 5 de julio su 23º aniversario de boda: la pareja se dio el “sí” en el año 1999 delante de 250 invitados en una mediática boda celebrada en el castillo de Luttrellstown, situado a las afueras de Dublín.

Desde entonces han pasado por varias mudanzas, Victoria abandonó la música para reinventarse como diseñadora, David se retiró de los terrenos de juego y han formado una numerosa familia con cuatro hijos, que han heredado su estilo e inquietudes. Pese a los cambios, a juzgar por las palabras de Victoria, siguen igual de unidos que siempre.