La visita fugaz de Victoria Beckham a España y la admiración que siente por la reina Letizia

Después de su fabulosa fiesta de cumpleaños en Londres, a la que no faltó ninguno de sus amigos, entre ellos Tom Cruise, las Spice Girl, Salma Hayek y Eva Longoria, Victoria Beckham tomó un vuelo desde la capital británica directo a España para presentar su nueva colección para la firma Mango. La diseñadora llegó a Girona en un jet privado y asistió a un evento privado para celebrar su nueva colaboración con la marca de ropa española, cuyas prendas ya están a la venta en Mango.

Vestida con un traje informal de color negro de su firma y apoyada en sus muletas después de una fractura en el pie que se hizo en el gimnasio, la esposa de David Beckham aterrizó alrededor de las 14:30 en España, el país en el que vivió una larga temporada cuando Beckham jugaba en el Real Madrid, y regresó a Londres antes de la medianoche. En su visita fugaz destacó los gratos recuerdos que guarda de nuestro país. "Siempre me ha encantado España. Solía ir de vacaciones con mis padres cuando era pequeña y tengo recuerdos increíbles de mi infancia ahí ... Todavía tenemos muchos amigos. Hace poco visitamos Sevilla para una boda y lo pasamos realmente bien", destacó en Vogue.

Victoria Beckham regresó a España solo por unas horas para presentar su colección cápsula. Sus vestidos lenceros, prendas de punto y sus característicos trajes sastre ahora se venden a un precio más asequible, en comparación con los precios de su marca fundada en 2008. la modista británico aseguró que quiso trabajar con Mango para abarcar un público más amplio de una manera que sea relevante para mi marca y conserve suestética y su ADN. En la firma española encontró esas características que le llevaron a crear esta alianza.

"Creo que la gente se sorprenderá mucho de lo fuerte que es el mensaje de moda en cada prenda", dijo sobre su colección a la que define como "atemporal" porque son prendas que no la usarás sólo durante una temporada, serán piezas que conservarás en tu guardarropa para usarlas una y otra vez. A su paso por nuestro país, la diseñadora no perdió la ocasión de mostrar su gran admiración por la reina Letizia, es "mi musa definitiva", confesó a Vogue. La esposa de Felipe VI vistió recientemente un vestido de su Victoria Bekcham para acudir a la recepción previa a la coronación de Carlos II de Inglaterra. "Me emocioné mucho cuando vi que había llevado nuestro vestido 'Bella en verde", señaló la modista británica sobre el look que escogió Letizia. "No la conozco en persona, pero la encuentro hermosísima y elegante. Nunca se equivoca en términos de moda", destacó.

Victoria Beckham llega a España después de haber celebrado sus 50 años con una gran fiesta el exclusivo club Oswald's de Mayfair, en Londres, en la que no escatimó en gastos y a la que asistieron un centenar de invitados que disfrutaron de una cena y el mejor champán, la bebida favorita de Victoria. Entre las celebrities más destacadas estaba Tom Cruise, que robó parte del show con un fabuloso baile en el que no faltaron algunos pasos de breakdance y varios splits, así como la reunión de las Spice Girls. Geri Halliwell, Mel C, Mel B y Emma Bunton no faltaron al gran evento de su amiga y entonaron Stop, una de las canciones de la girl band más exitosa de los 90.