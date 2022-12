David Beckham, pillado por su mujer ¡cantando como Mariah Carey! El exfutbolista ha sacado su espíritu navideño cantando 'All I want for Christmas is you'

Faltan pocas semanas para las fiestas, pero David Beckham ya ha sacado a la luz todo su espíritu navideño. Y, de paso ¡toda su voz! El exfutbolista ha demostrado en muchas ocasiones que tiene una faceta espontánea y divertida y ahora ha vuelto a sacarla a la luz. Lo ha mostrado Victoria, quien ha "pillado" a su marido cantando muy entregado All I want for Christmas is you, de Mariah Carey. La diseñadora no ha podido contener la risa y ha compartido con sus seguidores el vídeo del momento. Dale al play y no te lo pierdas.

