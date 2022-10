Harper Beckham, a sus 11 años, la mejor modelo de los vestidos que diseña su madre

No es la primera vez que hablamos de hijas que se inspiran en sus madres a la hora de vestir, pero en el caso de Harper ha ido un paso más allá, convirtiéndose en la mejor modelo de los diseños de Victoria Beckham. A sus 11 años, la hija de la diseñadora británica y el exfutbolista David Beckham tiene mucha personalidad y lo cierto es que le encanta hacer combinaciones bastante arriesgadas. Así lo ha vuelto a demostrar estos días, con los looks que ha lucido durante la Semana de la Moda de París.

Parece que Harper siente verdadera devoción por este vestido lencero diseñado por su madre, ya que lo ha lucido en muchas ocasiones. Se trata de un diseño muy femenino, de gasa, con un pronunciado escote con detalles de encaje negro y un cinturón a modo de fajín que queda suelto. Victoria Beckham lo ha fabricado en diferentes colores (amarillo pastel, morado, negro...) y todos los ha llevado su hija, tal y como puede verse en estas imágenes. Eso sí, Harper siempre les da su toque personal combinándolos con zapatillas de deporte.

Victoria Beckham ha vivido con mucha emoción su debut en la Semana de la Moda de París. Se trataba de un día muy importante para ella y, por eso, toda su familia ha qurerido viajar a la capital francesa para apoyarla, incluso su hijo Brooklyn Beckham y su nuera Nicola Peltz, con los que parece que por fin ha firmado la paz tras unos meses complicados. La diseñadora mostró sus propuestas para la temporada primavera/verano 2023 y, cuando salió a saludar a todo el público, rompió a llorar.

Las imágenes se han hecho virales, ya que no es habitual ver a Victoria mostrando sus sentimientos en público. Siempre se muestra muy correcta, muy seria... pero no pudo evitar la emoción al ver su sueño cumplido rodeada de las personas que más quiere.

¿Ha nacido una estrella?

Eso es lo que muchos se preguntan tras ver lo rápido que Harper está creciendo. Aunque sigue siguendo una niña y le gusta hacer cosas acorde a su edad, no hay que olvidar que es hija de unos de los matrimonios más poderosos del mundo. La vida que lleva es muy diferente a la de otras niñas de 11 años y siempre ha estado rodeada de flashes. Hasta su madre ha bromeado con algunas de las cosas que ha heredado de ella, como su afición por los selfies y las fotos en los espejos. "No sé de quién lo habrá sacado", escribió la ex Spice Girl en sus redes sociales junto a esta imagen en la que vemos a su hija, muy coqueta y presumiendo de melena, haciéndose una foto. Además de su original camisa dorada, llama especialmente la atención las uñas increíblemente extralargas que lleva la hija de David Beckham. ¿Estamos ante el nacimiento de un nuevo icono de estilo?

