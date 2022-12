Victoria Beckham se pronuncia sobre el matrimonio de su hijo Brooklyn con Nicola Peltz

Victoria Beckham ha hablado con franqueza sobre el matrimonio de su hijo Brooklyn Beckham con Nicola Peltz. Desde que formalizasen su relación, las especulaciones de que existe una enemistad entre la hija del multimillonario Nelson Peltz y su suegra han sido constantes. Según lo expresado por la propia Nicola los rumores surgieron a raiz de que en su boda ella no luciera un vestido de la diseñadora, pero ¿qué pelea? se preguntaba molesta la actriz y modelo.

La estrella de Bates Motel llegó a admitir haberse sentido muy "dolida" con todo lo publicado. "Cuando leo cosas como que nunca planeé llevar un vestido de Victoria Beckham o cosas así me duele. Intento que no, pero es que simplemente no es la verdad", explicó Nicola en la revista Grazia. Ella confesó que su intención inicial era llevar un diseño de su suegra en el enlace, y estaba "realmente emocionada" por considerar que era "una historia muy bonita". Lo planearon entre Claudia, la madre de la actriz, Leslie Fremar (su estilista) y ella, pero la ex Spice Girl llamó para decir que finalmente el atelier no podía hacerlo así que tuvieron que buscarse otra alternativa.

Victoria Beckham no se había pronunciado sobre lo sucedido y ahora ha abordado preguntas sobre el matrimonio y lo joven que se ha casado su hijo en una entrevista con el podcast Armchair Expert. La diseñadora ha expresado que su fiosofía es dejar que sus hijos tomen sus propias decisiones. Al ser preguntada por los consejos que le había dado a su hijo de 23 años y a su nuera, de 27, respondió:" "Somos tan cercanos a nuestros hijos, creo que todo se trata de comunicación". Y añadió: "Simplemente estás tratando de hacer lo mejor que puedes como padre y apoyar a tus hijos". La exSpice hizo alusión que no puede tomar decisiones por sus hijos o decirles qué hacer con sus vidas. "Quieres que sean seres humanos felices, trabajadores, buenos y amables. Pero al final, ya sabes, los niños tienen que hacer lo que van a hacer. Solo tienes que estar allí para apoyarlos y amarlos”, concluyó.

Estas declaraciones se producen cuando continúa hablandose de un distanciamiento entre ella y su hijo recién casado. Al parecer se ha dicho que Nicola y Brooklyn no pasarán las fiestas de Navidad con la familia Beckham, sino que las celebrarán con la familia de la actriz en Florida.

