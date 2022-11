Estreno en Londres del documental 'Save Our Squad' La gran noche de David Beckham, empañada por la ausencia de su hijo Brooklyn Acudieron su mujer y sus otros tres hijos, pero se echó en falta a su primogénito, que estaba en California con Nicola Peltz celebrando Halloween

Una noche de emociones encontradas. Eso es lo que ha sido para David Beckham el estreno de su documental, Save Our Squad. El exfutbolista estaba deseando que este proyecto tan especial viera la luz y este martes, 1 de noviembre, ha llegado el gran día. La alfombra azul se desplegó en el Odeon Luxe West End de Londres para recibir a David y su familia. Estuvo arropado por su mujer, la diseñadora Victoria Beckham, y sus hijos Romeo, Cruz y Harper, sin embargo, no fue su hijo mayor, Brooklyn, que fue el gran ausente.

El hecho de que no haya acompañado al resto de los Beckham en este día tan importante, ha vuelto a desatar los rumores y se dice que están más distanciados que nunca. Hay que recordar que desde hace varios meses se viene hablando de un supuesto enfrentamiento entre Victoria Beckham y Nicola Peltz que habría terminando afectando a toda la familia. Es más, no solo no estuvo junto a su padre sino que ha llamado la atención que tampoco le haya mandado ningún mensaje a través de las redes.

Mientras los Beckham causaban furor en Londres, Brooklyn y su mujer, la actriz Nicola Peltz, se encontraban de viaje en Napa (California, Estados Unidos), donde han celebrado Halloween con un grupo de amigos. Los disfraces que han elegido este año también han sido muy comentados. Se convirtieron en Romeo y Julieta, y muchos piensan que han querido mandar un mensaje, haciendo referencia a la historia de enfrentamientos familiares que narra la obra de William Shakespeare.

Sus mayores apoyos

"Una noche muy especial en la proyección de Save Our Squad en Leicester Square. Ha sido genial volver a encontrarme con los jugadores del Westward Boys FC... Podréis ver todos los episodios a partir del 9 de noviembre en Disney+", escribió emocionado el exdeportista tras el estreno. Victoria se mostró muy orgullosa de su marido y dijo: "Totalmente impresionada y emocionada con la proyección de Save Our Squad. ¡Es realmente increíble!".

"Wow... No podría estar más orgulloso de ti. Te quiero muchísimo", escribió Cruz Beckham en sus redes sociales, mientras que Romeo publicó varias imágenes de la presentación junto al mensaje: "Orgulloso de ti, papá. No puedo esperar a ver el resto de la serie". En el estreno también estuvo presente la madre de David y su hernana Joanne, que demostraron que son sus mayores fans.

Vuelta a sus raíces

En este nuevo documental de Disney+, Beckham regresa a los campos de Londres donde jugó de niño y le veremos convertido en el mentor de los Westward Boys, un equipo que juega en la Echo Junior Football League, la misma liga en la que David comenzó su propia carrera. El acto estuvo presentado por la exfutbolista inglesa Alex Scott y contó con los jugadores del equipo y sus entrenadores, Ade Abayomi y Edwin Mensah. Todos se subieron al escenario del Odeon Luxe West, donde fueron ovacionados por el público.

"Cuando tenía vuestra edad siempre me elegían al último, siempre. ¿Sabéis por qué? Porque era el más pequeño, el más delgado y nadie me quería en su equipo. Pero ¿sabéis qué? Trabajé muy duro", dice Beckham en un clip de Save Our Squad. El excapitán de la selección inglesa les dice a los chicos para motivarles: "Si quieres ser el mejor en cualquier trabajo, en cualquier profesión a la que te dediques, debes tener hambre. ¿Vais a demostrarme a mí y a los entrenadores lo hambrientos que estáis?".