Sara Carbonero impacta con unos increíbles pantalones dorados de flecos La presentadora ha brillado -literalmente- gracias a un impactante look que se convierte en la alternativa ideal al minivestido de fiesta

Anoche numerosas celebrities se dieron cita en el madrileño Teatro Barceló con motivo de una entrega de premios organizada por la revista Esquire, entre ellas, Sara Carbonero, quien, entre otras cosas, habló de cómo es su relación con Iker Casillas ocho meses después de su ruptura. La presentadora volvió a derrochar simpatía, así como estilazo gracias a un llamativo conjunto que no dejó indiferente a nadie y que no ha tardado en volverse viral. Demostrando de nuevo su pasión por la moda y que está totalmente puesta en las últimas tendencias de moda, adaptó su característico estilo bohemio para conseguir un look de fiesta rompedor.

La alternativa al vestido de fiesta

Si estás cansada de ver minivestidos negros, lentejuelas y terciopelos en Navidad pero no quieres renunciar a la estética festiva, esta combinación de Sara se convierte en una opción ideal para ti, además de ser totalmente abrigadita e ideal para combatir las bajas temperaturas invernales. Ella abogó ayer por la comodidad con un gustoso jersey de efecto pelito en negro, pero, eso sí, lo combinó con unos pantalones que huían de la sencillez y se convertían en los absolutos protagonistas de la noche.

Una prenda hipnótica

Hay diseños que nacen con vocación de ser virales, y este pantalón es uno de ellos. Se trata de un modelo de la colección otoño-invierno 2021/2022 de la casa italiana Alberta Ferretti que se encuentra disponible a través de la tienda online por 6.750 euros y que acapara las miradas en cualquier evento. Cuenta con tiro alto, corte entallado y bajo acampanado y está confeccionado en un tejido en tul lúrex dorado decorado con un degradado de pedrería de vidrio en la cintura, así como con abalorios y lentejuelas doradas con efecto flecos en el bajo que terminan de aportar ese efecto wow que sentimos al verlos.

Siguiendo el ejemplo del lookbook de la firma, Sara ha completado con un sombrero negro de ala ancha que ha lucido en la mano, y ha lucido unos pendientes dorados en clave XL que se podían apreciar a la perfección gracias a la trenza lateral deshecha con la que recogía su melena.