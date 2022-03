¿Los habías visto? Los errores de vestuario de Gossip Girl que se han hecho virales

Han pasado 13 años desde que se emitiera el primer capítulo, pero Gossip Girl continúa teniendo una gran legión de fans aférrimos a las aventuras de la élite de Manhattan. No cabe duda de que la serie marcó un antes y un después no solo en la historia de la televisión, sino también de la moda, y es que no exageramos si decimos que sus personajes han llevado los conjuntos más estilosos y con rollazo de los últimos tiempos (junto a los de Carrie y sus amigas en Sexo en Nueva York, por supuesto). A día de hoy, continuamos soñando con los armarios de las inolvidables Serena Van der Woodsen y Blair Waldorf, interpretadas por Blake Lively y Leighton Meester respectivamente, pero los seguidores más avispados de la ficción han detectado un par de errores de vestuario que no han tardado en hacerse virales y que nos destapan varios de los trucos que seguían las actrices tras las cámaras.

Una serie que no pasa de moda

Hace unos meses, nos llevábamos una alegría al tener la confirmación oficial del regreso de Gossip Girl, aunque, eso sí, será con protagonistas diferentes, puesto que estará ambientada ocho años después de que finalizaran las aventuras de Serena, Chuck, Blair y compañía tras conocer que (SPOILER) Dan Humphrey era el que se escondía tras el pseudónimo de 'la reina cotilla'. Sin embargo, con la producción retrasada a causa de la crisis sanitaria internacional, muchos de los fans han decidido aprovechar el confinamiento para volver a ver la serie al completo, algo que ha hecho que en este nuevo visionado estén más atentos que nunca a los detalles y descubran varios errores relacionados con el vestuario de las actrices.

Los pantalones de la discordia

Hace unas semanas saltaba en redes esta imagen de Blake Lively en una de las escenas de la serie que no tardó en hacerse viral. En ella, aparece en uno de los capítulos de la serie, vestida con la característica elegancia sensual de su personaje (y suya) enfundada en un entallado vestido en tono coral de Roland Mouret y sujetando un bolso XL con estampado animal. ¿Cuál era el problema de este conjunto? Que se puede ver que la actriz llevaba unos pantalones de chándal grises bajo el sofisticado diseño. Sabemos que durante los rodajes hace frío y se tapan con abrigos, mantas y prendas como esta, pero el problema fue que el plano se abrió más de lo que debería, por lo que pudimos ver este truco en pantalla.

Nuevo desliz

En las últimas horas, otra usuaria de redes ha compartido un nuevo error, esta vez relativo a una de las extras de la serie. En la escena, podemos ver a Dan (Penn Badgley) y Blair (Leighton Meester) discuten en una fiesta en la que todos van vestidos de gala, pero de fondo se puede ver a una chica luciendo únicamente un tacón. "¿Alguien puede decirme por qué esta actriz solo lleva un zapato?" se preguntaba una fan a través de su perfil de Tik Tok, una incógnita a la que respondió irónicamente mucha gente y que no ha tardado en trascender a otras redes y a medios internacionales. Lo más probable, como explica una usuaria, es que se le rompiera o perdiera el zapato, estuvieran listos para rodar y siguieran adelante puesto que, al estar en el fondo, se suponía que no iba a verse.

Buscando la comodidad

No resulta extraño que haya 'gazapos' de este tipo, si tenemos en cuenta que es más que habitual que actores y actrices busquen la comodidad cuando graban. De hecho, han trascendido numerosas imágenes del rodaje de la serie por las calles de París o Nueva York en las que podemos ver que Blake y Leighton llevaban habitualmente chanclas o botas tipo UGG antes de subirse a los taconazos de aguja que tanto caracterizaban a sus personajes.