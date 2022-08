La romántica y 'atrevida' luna de miel de Lais Ribeiro y Joakim Noah

En 2015, la vida de Lais Ribeiro cambió por completo. La supermodelo brasileña veía como su fama crecía como la espuma tras ser fichada como ángel de Victoria’s Secret. Su popularidad se tradujo en millones de seguidores en redes. Poco a poco, se convertía en una estrella aún más querida dentro de la firma, para que la que empezó a desfilar en su desfile de 2010. De hecho, y sin poder contener la emoción, fue la elegida para llevar el cotizadísimo Fantasy Bra en el Fashion Show de 2017. Ahora, alejada de sus compromisos con la marca, su vida privada es la que se ha convertido en feliz noticia tras celebrar en Miami y Brasil una doble boda con su pareja (y ya marido), el exbaloncestista neoyorquino Joakim Noah.

VER GALERÍA

-La conmovedora declaración de Lais Ribeiro emociona a sus compañeras de Victoria's Secret

El plan ‘atrevido’ de su luna de miel

Uno de los destinos que ha visitado la pareja durante su luna de miel (y que han querido compartir con todos sus seguidores) ha sido la Chapada Diamantina, una región de sierras en el centro del estado brasileño de Bahía. Allí ambos han practicado barranquismo o canyoning en una de las cascadas de esta zona en la que nacen varios ríos. “Persiguiendo cascadas para nuestra luna de miel”, comenta la supermodelo, de 31 años, junto a un álbum donde se les puede ver descendiendo por el barranco entre el agua.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

La reacción más divertida a su álbum de fotos

Sin embargo, no solo sus imágenes de aventura son las que protagonizan su última publicación. Lais Ribeiro también ha querido compartir con sus más de 2,9 millones de seguidores algunas fotografías en las que aparece junto a su marido demostrando todo su amor con abrazos, besos y miradas cómplices. Las reacciones a este álbum no se han hecho esperar. “¡Tu eres loca! 😂”, por ejemplo, comenta de forma divertida la modelo portuguesa Sara Sampaio, una de las damas de honor de su enlace en Miami.

VER GALERÍA

Dos bodas para estar con todos sus seres queridos

Con el objetivo de poder estar con todos sus familiares y amigos, la pareja celebró a mediados de julio dos bodas. De este modo, el 21 de julio, la supermodelo publicaba un emotivo mensaje junto a imágenes de su celebración en Brasil. “Las últimas dos semanas fueron surrealistas. ¡Mi alma sigue volando alto por todo el amor que recibimos! Llevé a la familia de Joakim a conocer a mi familia en Miguel Alves y tuvimos la boda más mágica rodeados de nuestra familia y amigos cercanos! […] Ver el vínculo entre todas las personas que amamos derritió mi corazón y siempre estaré agradecido por este momento. […]. Te amo, bebé”, precisó.

VER GALERÍA

Recientemente, también ha querido recuperar imágenes de su enlace en la playa de Miami, en la que lució un vestido de Galia Lahav con cuerpo de encaje. En esta ocasión, la emoción también se evidencia en el mensaje que acompaña a estas fotografías: “Me casé con mi mejor amigo nuevamente, solo para asegurarme 🤣 Esta vez frente a toda nuestra gente que conocimos a lo largo de nuestro viaje. La cantidad de amor y respeto que recibimos de todos los que nos acompañaron en esta celebración fue una locura. Sé que llegué un poco tarde, pero me tomé el tiempo para digerir todas las emociones que sentí durante esa semana. Quería agradecer a todos los que se tomaron el tiempo y vinieron de todas partes del mundo para acompañarnos en un momento tan especial, y qué momento. Tengo tantos buenos recuerdos que no podría escribir”.

VER GALERÍA

Y concluye: “Gracias Clara Navarro que vino desde Hawái y perdió 6 vuelos para llegar a Brasil y nos casó, la admiro mucho y no podría estar más feliz con el resultado. ¡Todos los elementos eran fuertes! Parecía que la lluvia sabía cuándo bendecirnos, y la hermosa luna llena que apareció en medio de la ceremonia. Para nuestras familias, no seríamos quienes somos sin ustedes y los amo con todo mi corazón. A nuestros amigos, quienes literalmente trajeron la vibra más pura y amorosa que jamás experimenté en mi vida, cuando miré a mi alrededor, todo lo que vi fue AMOR y UNIÓN. Por último, pero no menos importante, a mi esposo, me inspiraste todos los días para ser una mejor persona, sé que lo dije antes, pero tu corazón es más grande que tú y es un poco difícil encontrar algo más grande, sigue inspirando y mostrando tu luz a el mundo, simplemente estoy feliz de poder caminar a tu lado, aprendiendo juntos y creando nuevos recuerdos. A muchos más por venir. Te amo”.